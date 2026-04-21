Con fuerte presencia política, Luján será escenario de una misa por Bergoglio

A un año de la muerte del Papa Francisco , este martes se realizará un homenaje central en la Basílica de Luján , con una marcada impronta política ya que en el lugar coincidirán el gobernador Axel Kicillof , la vicepresidenta Victoria Villarruel y parte del Gabinete de Javier Milei, que aún está de gira en el exterior.

Bajo el lema “Memoria agradecida y compromiso misionero” , la Iglesia católica argentina organizó una serie de actos que tienen como epicentro Luján , pero que se replican en distintos puntos del país y en Roma.

El santuario más importante del país abrirá sus puertas para homenajear al Papa argentino y sostener la línea de una Iglesia cercana y comprometida con los sectores más vulnerables, como sostenía el pontificado de Francisco.

La ceremonia central estará presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo con una misa a las 17 y contará con la presencia de autoridades de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellos el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro , quienes acompañarán la ceremonia junto a obispos de todo el país.

En lo que tiene que ver con el ala política, se espera la presencia de Villarruel, y la asistencia de Kicillof. Pero también de ministros de Milei, que busca dar una señal institucional fuerte hacia la Iglesia.

Entre los funcionarios nacionales que estarán presentes figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Fuente: Agencia DIB