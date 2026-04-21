martes 21 de abril de 2026
21 de abril de 2026 - 10:38

Con fuerte presencia política, Luján será escenario de una misa por Bergoglio

Con Axel Kicillof, Victoria Villarruel y parte del Gabinete nacional se recordará esta tarde el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

La histórica Basílica de Luján.&nbsp;

La histórica Basílica de Luján. 

A un año de la muerte del Papa Francisco, este martes se realizará un homenaje central en la Basílica de Luján, con una marcada impronta política ya que en el lugar coincidirán el gobernador Axel Kicillof, la vicepresidenta Victoria Villarruel y parte del Gabinete de Javier Milei, que aún está de gira en el exterior.

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Bajo el lema “Memoria agradecida y compromiso misionero”, la Iglesia católica argentina organizó una serie de actos que tienen como epicentro Luján, pero que se replican en distintos puntos del país y en Roma.

El santuario más importante del país abrirá sus puertas para homenajear al Papa argentino y sostener la línea de una Iglesia cercana y comprometida con los sectores más vulnerables, como sostenía el pontificado de Francisco.

En lo que tiene que ver con el ala política, se espera la presencia de Villarruel, y la asistencia de Kicillof. Pero también de ministros de Milei, que busca dar una señal institucional fuerte hacia la Iglesia.

Entre los funcionarios nacionales que estarán presentes figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Fuente: Agencia DIB

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