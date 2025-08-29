viernes 29 de agosto de 2025
29 de agosto de 2025 - 13:39

Coimas: nuevos allanamientos en sedes de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina

Lo ordenó la Justicia Federal, a raíz de los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Por Agencia DIB
La Policía de la Ciudad allanó sedes de la droguería Suizo Argentina y de la ANDIS. (NA)

Allanan sedes de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina.

En el marco de la causa de las presuntas coimas para el pago de medicamentos en el área de discapacidad, el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, realizó este viernes con la Policía de la Ciudad cuatro nuevos allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina. El operativo se realizó a raíz de los audios que se filtraron del extitular del área, Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el centro del escándalo de las coimas. 

Diego Spagnuolo evalúa ser "arrepentido" y dice que teme por su vida
El vocero presidencial Manuel Adorni.

El gobierno busca recuperar la agenda con el proyecto para penalizar a diputados y senadores

Una de las sedes allanadas se encuentra en la calle Hipólito Irigoyen, en la zona del Congreso de la Nación. También hay un operativo similar en un edificio que se encuentra en la avenida Rivadavia.

Relaciones peligrosas

Los investigadores buscan documentación de relevancia para incorporar al expediente que involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y su estrecho colaborador Eduardo "Lule" Menem, además de los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

Con estas medidas de prueba la Justicia Federal avanza en su objetivo de determinar si la hermana del Presidente recibió sobornos por la compra de medicamentos llevado a cabo por el Estado, tal como se desprende de los audios de Spagnuolo.

La semana pasada, al inicio de la investigación, también fueron allanadas la ANDIS y la droguería. Además, en ese momento los operativos incluyeron a las viviendas de Spagnuolo, de Emmanuel y Jonathan Kovalivker, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Celulares

En los últimos días, la Justicia intentó avanzar con los peritajes a los celulares secuestrados. En el caso del móvil de Spagnuolo, se detectó que hay mensajes eliminados del dispositivo, y se busca determinar si hay conversaciones con el presidente Javier Milei, Karina Milei, “Lule” Menem o empresarios vinculados a la causa.

En tnato, los peritos determinaron que el celular de Emmanuel Kovalivker no se podrá “abrir”, dado que es un Samsung último modelo y la Justicia no tiene la tecnología apropiada para destrabarlo.

Hasta el momento, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, después de que designaran a Alejandro Vilches como interventor del organismo. De esta manera, el funcionario de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá como objetivo analizar posibles irregularidades detectadas en los procesos de compra y gestión. (DIB) MM

