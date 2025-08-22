CFK le recordó la "doctrina Vialidad" a Milei: "Vos sí sabías lo de las coimas en Discapacidad"

Cristina Fernández de Kirchner volvió a la carga contra Javier Milei : lo acusó de haber estado al tanto de un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que, según ella, involucra a su hermana Karina Milei y a su hombre de confianza, Eduardo Lule Menem . Con ironía, recordó la llamada “doctrina Vialidad” –aquella con la que la Justicia la responsabilizó por las obras públicas en Santa Cruz bajo el argumento de que una presidenta “no podía no saber”– y retrucó: “Vos sí sabías” .

La exvice de Alberto Fernández comenzó su mensaje en sus redes sociales con el ya clásico “Che Milei” . Y acto seguido lanzó: “¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?... esa que inventaron para meterme presa y proscribirme, con el argumento de que ‘una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional’”.

Continúa, siempre dirigiéndose al Presidente: “Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave , en serio, en términos de responsabilidad penal”.

Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”. Bueno… dejame…

“Si yo ‘debía saber’, imagínate vos”

“Porque si yo como presidenta ‘debía saber’ y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad) relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de ‘EL JEFE’ (NdR: apodo de Karina Milei) y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…”, señaló Cristina.

Y disparó: “Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que ‘quién es ese Spagnuolo’? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…”.

“Todo tiene que ver con todo”

Por supuesto, el mensaje incluye “postdatas”. En la primera, la expresidenta le dice a Milei: “Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la ‘doctrina Vialidad’ porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!”.

Mientras que en la segunda, Cristina Fernández de Kirchner relató que “Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería ‘La Suizo Argentino S.A’ (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron. En dichos audios Spagnuolo también menciona que ‘le pusieron’ como director a Daniel Garbellini, ‘un delincuente que estaba en la gestión de Macri’, según expresiones textuales. Como siempre digo… Todo tiene que ver con todo”.

La expresidenta cerró: “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina”. (DIB) MM