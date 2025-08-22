Coimas: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y le secuestraron US$ 200.000 a un empresario

Emanuel Kovalivker, el empresario allanado por el escálo de los audios sobre coimas, al que le secuestraron 200.000 mil dólares.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes 15 allanamientos en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo , extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y un hombre muy cercano al presidente Javier Milei . En uno de los procedimientos le secuestraron más de 200.000 dólares a uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina.

La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi , cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli . En esos registros también se menciona a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem , asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.

Durante los operativos, que fueron realizados por fuerzas federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa.

No obstante, quedó pendiente la requisa de los teléfonos celulares, ya que Spagnuolo no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento .

Los allanamientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.

Así, en la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker se secuestraron unos 266.000 dólares en distintos sobres y 7 millones de pesos y el celular del empresario.

Denuncia de Gregorio Dalbón

Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón que pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de que asumiera como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos.

En los audios, el ahora exfuncionario reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El Gobierno nacional echó a Spagnuolo pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios.