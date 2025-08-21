Coimas: tras desplazar a Diego Spagnuolo, el gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

Luego del desplazamiento de Diego Spagnuolo por los audios sobre presuntos pedidos de coimas a prestadores del sistema de atención a personas discapacitadas, el Gobierno nombró a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) .

“Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria” anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un posteo de X.

“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan . En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, precisó luego el vocero.

Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda…

Las declaraciones de Adorni se dan luego que el Gobierno oficializara a la medianoche el despido de Spagnuolo, quien quedó envuelto en un escándalo después que se le adjudicaran unos audios donde el funcionario aludiría a un supuesto cobro de sobornos.

Pese a la decisión de su apartamiento, desde la Casa Rosada no brindaron ningún tipo de explicación acerca de los audios. Incluso en el comunicado de la vocería presidencial tampoco se aludió al contenido de las grabaciones y si estas eran verídicas, o no. En cambio, desde el Gobierno hablaron de una remoción “preventiva” motivada por “la evidente utilización política de la oposición en año electoral”.

Spagnuolo tampoco respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos, y si estos corresponden a una conversación privada de la que él habría participado.

El despido de Diego Spagnuolo

Su despido fue oficializado este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 599/2025. Allí además se informa la remoción de su cargo de Daniel María Garbellini, hasta entonces director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hasta el momento, Vilches tenía a su cargo la Secretaría de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones.

Egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cuenta con una amplía trayectoria en la gestión pública. El funcionario se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso y ocupó diversos cargos tanto en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) como en la Armada Argentina.

De acuerdo a los datos proporcionados en la página web del Ministerio de Salud, Vilches también fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asesor en la Cámara de Diputado para la Comisión de Salud y Acción Social.

El escándalo por los audios desató una catarata de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición que ayer durante la sesión en Diputados, en la que se rechazó el veto del Ejecutivo a la emergencia en discapacidad, reclamó que Spagnuolo diera explicaciones ante el Congreso y responda acerca de los audios. Tanto es así, que desde el bloque de Encuentro Federal presentaron un pedido de citación para el exfuncionario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un nuevo frente abierto para la cartera que lidera Lugones, recientemente golpeada por el caso de fentanilo contaminado que provocó la muerte de más de 100 personas y que es investigado por la Justicia.

En las últimas horas, el Gobierno separó de su cargo a Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), funcionaria que tenía a su cargo en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el control y la fiscalización de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, los responsables que elaboraron y comercializaron las ampollas de fentanilo contaminado.