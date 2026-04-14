Causa AMIA: el juez Rafecas pidió la captura internacional de un jerarca iraní

Rafecas pidió a Interpol la detención de Alí Asghar Hejazi, involucrado en el atentado a la AMIA. Wikipedia

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un dirigente iraní de alto rango, por su presunta vinculación con el atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

En ese sentido, Rafecas pidió a Interpol que se active una alerta roja para localizar y detener al funcionario iraní.

Quién es el buscado por Interpol Hejazi fue el último acusado en la causa y habría sido la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado en febrero pasado durante el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel, según informó Noticia Argentinas. El ahora dirigente que será buscado por Interpol, de acuerdo a la investigación judicial, presidía el Comité Vijeh, organismo estatal que hace más de 30 años habría recogido información y hecho la inteligencia previa para luego elevar la propuesta de destruir la AMIA.

En las últimas horas, Rafecas también rechazó el pedido del fiscal Sebastián Basso para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente, debido a que espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.

Se trata de Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de los acusados Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman. La semana pasada, Rafecas había ordenado que se haga pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete una serie de medidas para avanzar hacia esa publicidad. Fuente: Agencia DIB

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