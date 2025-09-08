Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó: "La unidad es la clave y el peronismo la salida".

Tras una jornada larga que comenzó votando muy temprano y luego del discurso del gobernador, Axel Kicillof , el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , aseguró: “ La unidad es la clave y el peronismo es la salida”.

DIB hablo con el funcionario que realizó un balance del contundente triunfo de Fuerza Patria y analizó: “Creíamos que iba a ser una elección mucho más peleada digamos. Lo habíamos dicho antes que pensábamos que iba a ser más polarizada, que iba a ser más voto a voto, pero me parece que el pueblo bonaerense se ha expresado de manera muy contundente, no solo por la diferencia total en la sumatoria de votos sino porque se han ganado 6 de las 8 secciones electorales”.

Remarcó que el peronismo se impuso en “99 o 100 municipios de los 135”. Argumentó que hay un mensaje también claro y contundente hacia el Presidente de basta con las políticas de crueldad, de desindustrialización, de agravios, de violencia permanente, de discurso de odio. Subrayó que la ciudadanía también dio “un mensaje de validar lo que se está haciendo con mucho esfuerzo desde la provincia de Buenos Aires”.

Para Bianco “el tercer punto es que se ha generado desde la provincia de Buenos Aires para todo el país un nuevo camino de esperanza hacia el futuro. Dijo que además hay un mensaje “para dejarle además de los vecinos de la provincia de Buenos Aires que votaron a nivel nacional que la unidad es clave y que el peronismo es la salida”.

El operativo en Monte Grande

Antes de trasladarse al búnker de Fuerza Patria frente al Teatro Argentino, el ministro de Gobierno estuvo comandando el operativo en el centro de cómputos en Monte Grande.

“Quiero remarcar que no hubo incidentes, ni denuncias y que, mediante el sistema de votación en boleta de papel que todos conocen, hubo trasparencia. Estamos muy contentos por la eficacia que ha tenido esta elección”, señaló.

Minutos después del cierre de los comicios, Bianco brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el proceso electoral, destacó el rol de los fiscales y las autoridades de mesa y de los organismos intervinientes. "Es la primera vez que una provincia se encarga de hacer una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores", remarcó.

Destacó que Fuerza Patria ganó “en seis de las ocho secciones y en 99 municipios de los 135” existentes frente a La Libertad Avanza (LLA).

Allí remarcó que su tarea en el centro de cómputos la daba por finalizada: “Me voy a festejar a La Plata”, manifestó. (DIB)