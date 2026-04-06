Carlos Bianco acusó a Javier Milei de "afanar" e insistió con la deuda de Nación con la Provincia

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei , cuestionó lo que consideró una fuerte contradicción en el discurso oficial y volvió a reclamar por una deuda de $22 billones que mantiene la Rosada con la Provincia.

Un ministro de Kicillof tildó de "perturbado mental" a Milei por su reacción sobre el fallo YPF

“Es un gobierno muy contradictorio. Dicen que está mal robar y roban. Dicen que está mal el Estado y se tiran de pechito a garrapiñar créditos del Banco Nación”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. “Estoy profundamente de acuerdo con algo que dijo Milei, que está mal robar. Ahora, lo que hace todo el tiempo es robar, afanar”, expresó.

La “mano derecha” de Axel Kicillof se refirió al adelanto de coparticipación que recibieron la mitad de las provincias y que no benefició a Buenos Aires. En ese sentido, hizo referencia al anticipo financiero del Ejecutivo nacional de hasta $400.000 millones para doce provincias , con el objetivo de asistirlas frente a dificultades transitorias para afrontar gastos y deudas.

“Estamos reclamando. Es un Gobierno que roba permanentemente, estamos reclamando que nos devuelva lo que nos robó”, expresó. Y agregó: “Es un Gobierno que vino a privatizar el Banco Nación y sus funcionarios se tiran de palomita a sacar créditos de la banca pública”.

De acuerdo a la gestión Kicillof, las deudas que tiene Nación con la Provincia alcanzan los $15 billones y, si se le suma la pérdida de recaudación, es más de $22 billones acumulado en estos dos años. La cifra equivale al 50% de su presupuesto anual bonaerense, que este año superó los 44 billones.

El ministro también cuestionó el rumbo general del Gobierno y aseguró que las políticas actuales están generando un deterioro en las condiciones de vida. Según planteó, el ajuste impacta directamente en sectores vulnerables y provoca un aumento de la desigualdad.

En esa línea, vinculó la situación social con las decisiones del oficialismo y advirtió que cada vez es más difícil afrontar gastos básicos. “Es más difícil pagar el alquiler, el transporte y la comida”, señaló, al describir el escenario económico.

Fuente: Agencia DIB