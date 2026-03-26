Caputo le habilitó la primera toma de deuda a Kicillof: $ 1 billón

El ministro Caputo.

El gobierno nacional autorizó la primera toma de deuda del año por parte de la provincia, por un total de 1 billón de pesos, luego de la polémica de principios de año, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que solo daría la venia a una parte de los 3.600 millones de dólares que autorizó la Legislatura.

La habilitación que firmó Caputo está dentro de los límites que él mismo dijo que impondría a la ley de endeudamientos: solo el equivalente a 1.045 millones de dólares destinados a refinanciar deuda existente. El resto, que serviría para contraer deuda “nueva” por caso para obra pública, no tendrá su OK.

Fuentes del ministerio de Economía bonaerense, al mando de Pablo López, explicaron a DIB que Provincia viene cancelando vencimientos con fondos propios desde principios de año, por unos 400 mil millones de pesos, ya que el OK nacional se demoró. “La autorización es para cubrir esos pagos ya hechos y afrontar otros, en los próximos meses ”.

La operatoria implica un alivio financiero al menos momentáneo para el Tesoro de la provincia. “El dinero es fungible y ahora podemos cubrir otros gastos porque ya pagamos deuda con plata propia”, explicó a este medio una alta fuente del gabinete. De todos modos, la proivincia aún no salió a los mercados para hacer efectiva la autorizació.

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