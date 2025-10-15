Axel Kicillof, híper crítico: "Trump ninguneó a Milei, fue un día casi trágico para la Argentina"

Durante un acto en Ezeiza junto al dirigente Jorge Taiana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se refirió al encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Washington y calificó la jornada como “casi trágica”. “ No se si tragicomedia o solo tragedia, ¿no? Porque primero que el destrato, el ninguneo que le aplicó Trump a Milei, ni lo quiso escucha r”, afirmó el mandatario bonaerense.

Kicillof sostuvo que el viaje presidencial terminó exponiendo la debilidad política del Gobierno libertario: “ Está bien que él le tenga admiración o que esté tan desesperado por una mano en una campaña que va muy torcida , porque fíjense que quien estaba al tope de la boleta tuvo que abandonarla. Es algo que no pasó en la historia, y encima abandonarla contra la voluntad de Milei”, apuntó en referencia al caso de José Luis Espert.

“Hasta hace poco lo que planteaban era que el Gobierno de Estados Unidos, ante una situación muy desfavorable que tiene Milei en estas elecciones, iba a darle un espaldarazo, iba a darle recursos para que llegue a la elección. Y ahora lo que han planteado es exactamente al revés: se convirtió una especie de acompañamiento de Estados Unidos a un condicionamiento y a una especie de amenaza. No es que le van a dar ayuda para que llegue a la elección, sino que si gana la elección le van a dar ayuda”, expresó.

“Esto no se ha visto nunca ”, remarcó Kicillof, y añadió: “Entiendo que Milei está ahí por otro motivo, pero está representando a la Argentina. Dijo claramente, pensando que era una elección presidencial, después corrigiéndolo, pero manteniendo. No aclares que oscurece, porque corrigió, aún sin ser una elección presidencial, es condición que gane Milei… La verdad es incomprensible”.

El mandatario bonaerense también aprovechó para enviarle un mensaje directo al presidente: “Tengo una recomendación a Milei: en vez de andar buscando apoyos afuera, que venga acá y anuncie cosas que sean a favor de la gente que la está pasando muy mal. Hay una crisis inmensa y no se puede hacer el distraído con eso, porque es producto de sus políticas”.

Un llamado al voto en las urnas

Durante el acto en Ezeiza, Kicillof enfatizó que “como los candidatos del Gobierno nacional no pueden recorrer la provincia para pedir el voto después de haber ajustado a los que menos tienen, lo hacen extorsionando a nuestro pueblo desde Estados Unidos”. Y agregó: “Sepan que el 26 de octubre nadie se va a asustar y vamos a votar a Fuerza Patria con la cabeza en alto, pensando en el desarrollo y en el futuro ”.

El gobernador también defendió su manera de gobernar en contraste con la estrategia internacional de Milei: “Javier Milei recorre el exterior para poner la Argentina en venta. Nada de lo que busca es para mejorar la situación de las familias que tanto están sufriendo las consecuencias de sus políticas. Al contrario, nuestra gestión siempre fue estar en el territorio para dar respuestas: no cambio ni un minuto en los barrios junto a los trabajadores y los empresarios pymes de la provincia por ningún flash ni abrazo de presidentes extranjeros”.

En la misma línea, Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, advirtió que “Milei tiene el objetivo de destruir la industria, el empleo, la educación y hambrear a jubilados y trabajadores para convertir a la Argentina en un país dócil para las potencias extranjeras ”.

Y añadió: “Nadie está pidiendo una cosa muy extraña, estamos pidiendo cosas que han sido aprobadas, que él vetó, y que el Congreso le ha volteado. Está insistiendo contra una creciente mayoría de representantes del pueblo que le dicen haga otra cosa. Como dijo el gobernador, la población está sufriendo y mucho”.

El acto se realizó en el Parque Central de Ezeiza, donde las autoridades recorrieron los avances de obra de la nueva Casa de la Provincia, que centralizará los servicios de ARBA, IOMA, el Registro de las Personas, el IPS y el Ministerio de Trabajo. “Venimos a Ezeiza con la tranquilidad de saber que, aún en las condiciones más difíciles, llevamos adelante políticas a favor del pueblo”, concluyó Kicillof.