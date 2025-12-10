Estatales en alerta: le piden a Axel Kicillof cobrar el aguinaldo "en tiempo y forma"

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la central gremial de empleados públicos de la Provincia, pidió al gobierno provincial “ que se hagan todos los esfuerzos posibles” para que se pague el medio aguinaldo “en tiempo y forma”.

La advertencia gremial llega en plena tensión financiera entre Nación y Provincia por la autorización para la toma de deuda, un OK que se demora y que podría complicar las finanzas de la provincia en el corto plazo.

“La secretaria general Fabiola Mosquera se comunicó con autoridades del gobierno provincial para que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo de diciembre dada la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores”, indicó UPCN a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La secretaria general Fabiola Mosquera se comunicó con autoridades del gobierno provincial para que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo de diciembre dada la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores La secretaria general Fabiola Mosquera se comunicó con autoridades del gobierno provincial para que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo de diciembre dada la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores

Mosquera agregó que “se le pidió al Gobierno Provincial que cumpla con la continuidad de la discusión paritaria del mes de diciembre".

La embestida gremial

Inmediatamente, después de la aprobación de la ley que autoriza el endeudamiento a Axel Kicillof, los gremios, que presionaron a favor de esa norma, salieron a exigir que se convoque a una reunión de paritarias para discutir un nuevo aumento salarial. Es un pedido al que ya se sumaron todas las organizaciones del sector, incluidas las del Frente de Unidad Gremial Docente, que lo hicieron ayer.

El gobierno se había reunido con los gremios antes de la aprobación del endeudamiento y, en ese encuentro, les había advertido que habría dificultades financieras si no salía la ley. Pero desde entonces no volvieron a verse las caras.

Como informó DIB, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Fuente: Agencia DIB.