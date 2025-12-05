viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 14:09

25 de Mayo: el ministro Javier Rodríguez dialogó con productores sobre la asistencia ante las inundaciones

El funcionario confirmó la entrega de un subsidio para la adquisición de maquinaria destinada a mejorar caminos rurales.

Por Agencia DIB
El ministro Javier Rodríguez en 25 de Mayo.&nbsp;

El ministro Javier Rodríguez en 25 de Mayo. 

Prensa MDA

Durante una recorrida por el distrito de 25 de Mayo, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, dialogó con productores sobre la asistencia ante las inundaciones y remarcó el rol del Estado provincial en el acompañamiento al sector. El funcionario confirmó la entrega de un subsidio para la compra de maquinaria en el marco del programa provincial de Caminos Rurales.

Del encuentro participó el intendente local Ramiro Egüen junto a autoridades municipales, Claudio Angeleri por la Federación Agraria, representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Darío Sabini, presidente de la Sociedad Rural (SR) local. Además, estuvieron presentes representantes de Hidráulica y de Vialidad de la Provincia y concejales del distrito.

Fondo especial

Allí Rodríguez subrayó: “En un escenario como éste, con tanta agua acumulada e inundaciones, no sólo se ven afectados los campos: también se rompen los accesos. Por eso seguimos trabajando en la asistencia a los municipios”.

El ministro remarcó: “Generamos un fondo especial para asistir a los municipios. Ya superamos el monto inicial, pero lo central es que los recursos estén llegando”. Y añadió: “Siempre partimos de una premisa: que sea el ámbito local el que defina la mejor manera de usar los recursos, porque nadie conoce mejor que el municipio la situación del territorio”.

Cargadora frontal

La maquinaria que se compró con el aporte del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA) es una cargadora frontal de 217 caballos de fuerza y un balde de tres metros cúbicos, que será destinada al área de caminos rurales del municipio. El equipo permitirá realizar obras de estabilización, mantenimiento y recuperación de trazas afectadas por las lluvias y el exceso de agua en los suelos.

El financiamiento se enmarca en la IV Etapa del Plan de Mejora de Caminos Rurales, “una política estratégica que el Ministerio impulsa junto a la Dirección de Vialidad provincial para garantizar el tránsito, el acceso a establecimientos educativos y productivos, y la salida de la producción local”, según se informó.

Además, se confirmó que Hidráulica provincial acompañará el trabajo del Ministerio con dos retroexcavadoras que serán destinadas a tareas de limpieza, drenaje y recuperación de canales clave para el escurrimiento del agua en las zonas más afectadas.

Año complejo

Javier Rodríguez remarcó que la emergencia hídrica atraviesa buena parte del territorio bonaerense: “Este ha sido un año especialmente complejo, con precipitaciones muy significativas en una superficie muy amplia de la provincia. Hoy tenemos 22 distritos con declaraciones de emergencia o desastre, y estamos recorriendo cada municipio para ver de primera mano cómo evoluciona la situación”.

Explicó además que la Provincia amplió recientemente las superficies declaradas en emergencia y que ya se encuentran homologadas por Nación: “Eso permite que los productores con certificados accedan tanto a los beneficios provinciales como a los nacionales”.

El ministro confirmó avances para fortalecer las capacidades del distrito: “Había un pedido concreto para facilitar la incorporación de más maquinaria, y desde la Subsecretaría vamos a avanzar con eso. Con 22 municipios afectados, las demandas son muchas, pero nuestra tarea es recorrer, escuchar y sumar herramientas cuando es posible”.

Etapas

En el caso de 25 de Mayo, el municipio ya participó de las Etapas I y II del programa, ejecutando obras de estabilización y reparación de caminos estratégicos. Además, en 2023 recibió un subsidio extraordinario por emergencia hídrica.

En su visita al distrito, el ministro Javier Rodríguez también recorrió la Casa de la Provincia, donde, a partir de la semana próxima, funcionará una oficina del MDA que brindará información sobre los programas de la cartera y asistencia a productores de la zona.

Fuente: Agencia DIB

