Alak reconoció a los platenses detrás de ATENEA: "apostar por la ciencia es dar recursos a las universidades"

Luego del exitoso viaje de ATENEA a la órbita lunar, la Municipalidad de La Plata realizó un acto de reconocimiento a los estudiantes de la ciudad que participaron del proyecto de la NASA en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

Artemis II marcó el regreso de misiones tripuladas hacia la Luna tras más de medio siglo. El desarrollo contó con participación de estudiantes de la UNLP, la UBA y la UNSAM, junto al CONICET y la CONAE. El microsatélite argentino fue seleccionado entre propuestas de 50 países y quedó entre los cuatro proyectos que se integraron a la misión.

Los dispositivos enviados por Corea del Sur y Alemania no lograron operar tras el despegue, mientras que ATENEA y el satélite de Arabia Saudita establecieron comunicación con la Tierra y cumplieron sus objetivos.

Aldana Aguilera, una de las estudiantes que integró el proyecto, estuvo a cargo del diseño del control térmico del satélite, un sistema clave para sostener condiciones estables durante la misión. “Es una alegría enorme que todo haya salido bien y que nuestros satélites se haya comunicado perfectamente durante toda su misión. Para nosotros fue un orgullo”, aseguró.

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Además, explicó que desde las estaciones de Córdoba y Tierra del Fuego se brindó asistencia a otros desarrollos. “Nuestras antenas no solo encontraron a nuestros satélites, sino que también intentaron descargar un poquito de información de los otros dos satélites que se habían perdido”, señaló. En esa línea, destacó que ATENEA “es el satélite argentino que más lejos ha llegado y que se pudo comunicar”, lo que “valida todo el desarrollo electrónico que se hizo en una facultad de ingeniería y aporta datos de ciencia de cuanto a radiación”.

La defensa de la universidad pública detrás del logro

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Julio Alak celebró el resultado y puso el foco en el rol del sistema científico estatal. “El único proyecto promovido por el sector público fue el argentino y eso tiene un enorme mérito”, afirmó, y recordó que “participaron 50 proyectos mundiales de 50 países diferentes y terminaron siendo cuatro los elegidos”. También subrayó la competencia con potencias: “Tuvieron que competir con países como Alemania, Arabia Saudita o Holanda, donde los desarrollos eran de megaempresas privadas de alta tecnología”, y concluyó que “el proyecto Atenea de los argentinos fue totalmente exitoso”.

El intendente insistió en la necesidad de sostener la inversión en ciencia y educación. “Los desarrollos tecnológicos en Argentina y en el mundo primero los desarrolla el Estado”, sostuvo, y remarcó que “apostar por la ciencia es darle más recursos a nuestras universidades”. Además, planteó que “tenemos que seguir teniendo a la universidad como consultora para el desarrollo de los proyectos y no a consultoras privadas” y consideró que el logro “merece mostrarse como una manera de demostrar a los argentinos y al mundo que tenemos un enorme conocimiento y desarrollo científico”.

Las palabras del decano de Ingeniería

Por su parte, Marcos Actis destacó el desempeño del proyecto argentino y su diferencial frente a otros desarrollos. “El nuestro no solo fue apoyado por el Estado, sino construido por el Estado”, explicó, y comparó: “De esos tres, dos no anduvieron y uno anduvo junto con el nuestro. El nuestro anduvo desde el primer momento y cumplió toda su misión”. También valoró el rol de la universidad en la formación de profesionales: “Para mí es una satisfacción muy grande que los chicos que fueron hace muy poco alumnos puedan llevar adelante esto”.

El decano también cuestionó la idea de que el sector privado lidere estos procesos. “En ciencia y tecnología no lo hace el privado en ninguna parte del mundo”, afirmó, y ejemplificó: “En Estados Unidos la NASA invierte muchísimo dinero estatal en las universidades”. En ese sentido, señaló que “el privado está para escalar los proyectos que inicia el Estado” y que las etapas de mayor riesgo “en todas partes del mundo las financia el Estado”. Finalmente, remarcó el valor estratégico del logro: “Esto es historia de vuelo: logramos que una misión funcione”, lo que permite “ofrecer servicios al exterior y generar trabajo”.