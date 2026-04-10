Abad reunió a más de 600 dirigentes de la UCR en La Plata y llamó a "poner de pie a la provincia de Buenos Aires"

El senador nacional Maximiliano Abad encabezó un acto del radicalismo en La Plata que reunió a más de 600 dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires , entre intendentes, legisladores, concejales y referentes territoriales. Allí, Abad resaltó que su objetivo es que la provincia “se convierta en la plataforma productiva, tecnológica y educativa de la Argentina ”.

En el acto también hicieron uso de la palabra el exintendente de San Isidro , Gustavo Posse y el exvicegobernador Daniel Salvador , como sucedió en Mar del Plata donde se dio el puntapié a una serie de actos que llevará adelante el radicalismo a lo largo de la provincia.

Con vistas a las elecciones del Comité Provincia , prevista para el próximo 7 de junio , Abad ratificó el rumbo político del espacio y convocó a consolidar un radicalismo que asuma “el desafío de ser modernos, representativos, republicanos y federales hoy. No en los papeles, sino en el territorio”.

“ Vamos a trabajar para tener candidatos propios en los 135 municipios , un candidato propio a la gobernación y convocar a todos los que sueñan con una provincia desarrollada, moderna y con oportunidades”, sostuvo el senador en La Plata.

“Dejar de ser emergencia permanente”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaxiAbad/status/2042413156044018113?s=20&partner=&hide_thread=false Más de 600 dirigentes y militantes en La Plata. Segunda cumbre radical en la provincia. El radicalismo bonaerense tiene presencia territorial y una convicción: La Provincia de Buenos Aires puede salir adelante pic.twitter.com/Fc5jutNn9s — Maxi Abad (@MaxiAbad) April 10, 2026

En ese marco, Abad planteó: “Queremos que la provincia de Buenos Aires deje de ser sinónimo de emergencia permanente y se convierta en la plataforma productiva, tecnológica y educativa de la Argentina.”.

También puso el foco en la situación social y económica que atraviesan los bonaerenses, al advertir que “en el territorio está la gente que sufre el avance del narcotráfico, la caída del nivel educativo, la crisis del sistema de salud y la falta de servicios básicos”, y remarcó que es necesario “priorizar la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad que sufren millones de bonaerenses”.

Renovación

En clave partidaria, Abad destacó que el radicalismo bonaerense atraviesa una etapa que exige “renovación, legitimidad y convocatoria”, de cara a la elección interna de este año y al proceso político hacia 2027.

“Quiero un radicalismo valiente, capaz y lúcido. Que no compita por el aplauso fácil, que se haga cargo del tiempo que le toca vivir y que se anime a discutir las transformaciones económicas, tecnológicas y demográficas que estamos atravesando”, afirmó.

Finalmente, y retomando una histórica definición de Ricardo Balbín, Abad cerró con un mensaje de unidad: “No importa quién lleva el palo, lo que importa es la bandera. Vamos a hacerlo juntos, en unidad y preparados para gobernar. Porque cuando el radicalismo se une y defiende sus valores, no hay estructura que lo detenga”.

Y concluyó: “Vamos a poner de pie a la Provincia de Buenos Aires”.

“Una alternativa lejos de los extremos”

Gustavo Posse afirmó por su parte en el acto que “hubo situaciones tan difíciles para el radicalismo como la actual, pero de esas situaciones se salió con organización”. Además, pidió intervención a la situación de los municipios con grandes problemas: “Se requiere cada vez más que nunca la presencia del radicalismo y que haya una alternativa lejos de los extremos”.

Daniel Salvador, por su parte, puso en tanto el ojo en una “necesidad nacional”: “El país claramente necesita de un radicalismo equilibrado, serio, que entienda que las modificaciones, tanto en la economía como en otros aspectos, también requieren de la institucionalidad, del respeto por las leyes, por la división de poderes”.

Para Salvador, el desafío para la UCR es “volver a poner un radicalismo de pie, abierto, y lo primero que necesitamos es estar debajo de un mismo techo partidario”. Por eso, dijo que le parece “extraordinariamente acertado el haber adelantado las fechas de elecciones en la provincia de Buenos Aires”.

Fuente: Agencia DIB