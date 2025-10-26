Jimena López votó en Necochea y destacó la agilidad del nuevo sistema electoral

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria , Jimena López , emitió su voto pasadas las 11 de la mañana en la Escuela Primaria N° 2 de Necochea , en el marco de las elecciones nacionales que incorporaron por primera vez el sistema de boleta única.

“Me pareció un sistema ágil. Pensemos que esta primera vez tiene una única categoría, veremos después cuando se sumen más en el 2027, porque ahí puede llegar a complicarse un poco más. Pero creo que es un sistema ordenado y organizado, así que seguramente dará los resultados esperados desde que se legisló la boleta única”, expresó tras sufragar.

López, que ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, se mostró satisfecha por el proceso electoral y resaltó la importancia de la participación ciudadana. “Que se acerquen, que hagan valer su derecho al voto. No le tengan miedo, es un sistema muy fácil, requiere solo hacer una cruz. El voto no solo es una obligación, también es un derecho, una forma de expresión para decir ‘estoy de acuerdo o no’”, remarcó.

En relación a su rol dentro de Fuerza Patria, la actual diputada nacional señaló: “Fue un orgullo y un desafío enorme representar a Fuerza Patria. Recorrimos más de 9.000 kilómetros durante la campaña, visitamos empresas, fundaciones, centros de jubilados, conocimos muchas zonas de la provincia que no había recorrido antes. Fue un desafío físico y emocionalmente muy intenso”.

Festejo de cumpleaños

La jornada tuvo además un condimento especial para la legisladora, ya que coincidió con su cumpleaños. “Es un cumpleaños distinto, ya me ha tocado otras veces estar en campaña o incluso votar el mismo día de mi cumpleaños. Hoy en un ratito salgo para La Plata, donde vamos a estar en el cierre con parte de la lista y siguiendo el paso a paso de los resultados”, comentó.

Sobre las expectativas electorales, López fue cauta pero optimista: “Muy buenas, hay que esperar al recuento. Por cábala nunca digo cuánto será la diferencia, pero la expectativa es positiva.”

Y para quienes todavía no votaron o tienen dudas, la candidata expresó.” Que se acerquen, que hagan validar su derecho al voto. Que pensemos que es una jornada cívica, que claramente no le tengan miedo. Es un sistema muy fácil, requiere solamente la utilización de una cruz. Entiendo que por ahí puedan tener miedo, que puedan pensar que no lo entienden, pero es un sistema muy simple y aparte porque el voto no solamente es una obligación, también es un derecho, es una forma de expresión que tenemos las personas para decir, "Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto me gusta, esto no me gusta." Entonces, me parece que hay que hay que validar las jornadas cívicas”.