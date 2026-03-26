jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 19:58

Villarino: definen fecha de juicio para siete de los acusados de violación en manada

El debate en Bahía Blanca se desarrollará los días 19, 22, 23 y 24 de junio. La situación de otros tres menores se tramita por separado en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Por Agencia DIB
Acusados de abuso sexual serán juzgados en Bahía Blanca.

Acusados de abuso sexual serán juzgados en Bahía Blanca.

Agencia de Noticias Judiciales

Los días 19, 22, 23 y 24 de junio en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Bahía Blanca se desarrollará el debate oral y público para analizar la conducta de Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres, junto a tres menores de edad, quienes -según la fiscalía- realizaron un acuerdo de voluntades para concretar un ataque sexual masivo contra una joven en la zona rural de Villarino. La situación de los tres menores se tramita por separado en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

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De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, que cita la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, el hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2017 cuando la víctima, de 17 años, concurrió a un festejo de cumpleaños que se realizaba en una quinta donde se encontraban esas diez personas. Los imputados manipularon a la joven de manera tal que ésta terminó dentro de un cuarto: mientras uno de ellos distraía a una amiga de la víctima fuera de la casa, los restantes ingresaron al lugar -en total oscuridad- para privarla de la libertad y abusar de ella.

La joven comenzó a gritar de forma desesperada hasta que su amiga golpeó la puerta y advirtió que llamaría a la policía. Finalmente, los imputados cesaron en su accionar y abandonaron la habitación, subieron a las jóvenes a un vehículo y las llevaron hacia el pueblo, siempre según la Agencia de Noticias Judiciales.

En la imputación de los hechos, el fiscal sostuvo que todos los acusados son coautores funcionales del delito de abuso sexual con acceso carnal o -de manera alternativa- de abuso sexual gravemente ultrajante, debido a que el delito de agresión sexual es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

En este caso, planteó el fiscal, todos los imputados emplearon violencia o intimidación porque encerraron a la víctima en una habitación oscura, realizaron un círculo a su alrededor, profirieron amenazas coactivas y -si bien solo algunos realizaron el acto de abuso-, todos eran conscientes de lo que allí sucedía y querían el resultado buscado y orquestado previamente.

Fuente: Agencia DIB

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