viernes 29 de agosto de 2025
29 de agosto de 2025 - 18:44

Una adolescente fue amenazada de muerte por la madre de una compañera en el colegio Albert Thomas de La Plata

La tensa relación entre las dos estudiantes lleva meses. Ya hay una denuncia penal y un pedido de perimetral para la mayor de las chicas.

Por Agencia DIB
Colegio Albert Thomas de La Plata.&nbsp;

Un caso de violencia conmocionó en las últimas horas a la comunidad educativa del colegio Albert Thomas de La Plata. Una adolescente de 16 años y su novio fueron amenazados en la puerta de la institución por una chica de 13 años, su madre y otras tres personas. "Te voy a matar", le habría dicho la mujer a la enemiga de su hija.

Al parecer, las dos jóvenes mantienen una relación tensa desde hace al menos dos meses, que decantó en una pelea en la puerta del colegio ubicado en calle 1 entre 57 y 58 y en una denuncia penal.

Según declaró la madre de la chica de 16 años agredida, "todo empezó con cruces de miradas", hasta que la chica de 13 años le dijo a la otra que "se alegraba" que su madre se había muerto. El punto es que la mayor de las adolescentes es hija adoptiva. En esas circunstancias, la joven le advirtió que si la seguía molestando "la iba a agarrar". La más chica contó en su casa que le habían pegado, aunque esa versión no era cierta. Ese episodio ocurrió en el mes de junio.

La familia de la menor de 13 años esperó en la puerta de la escuela a la otra adolescente dos días seguidos para atacarla, hasta que radicó la denuncia policial y las aguas se calmaron.

En tanto, esta semana, la madre de la chica de 13 años y sus acompañantes volvieron a hostigar en la puerta del colegio a la joven de 16 y su novio. Con violencia, la amenazaron de muerte e intervinieron las preceptoras. En tanto, la madre de la joven atacada dijo que pidió "una perimetral" pero se quedó de las dilaciones que presentó la Policía.

Lo cierto es que la situación se agrava y no habría una solución, ya que ninguna de las dos adolescentes se van a cambiar de colegio. Se espera que la institución tome cartas en el asunto y logre una mediación entre las menores, para terminar con la tensión y las amenazas. (DIB)

