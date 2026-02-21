Un pasajero de un micro evitó que una adolescente fuera sacada del país drogada y sin documentos

El colectivo en el que viajaba la adolescente tenía como destino Jujuy.

Una adolescente de 15 años fue rescatada de un micro de larga distancia cuando intentaban sacarla del país sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían sedada. El operativo se activó tras la denuncia de un pasajero que advirtió una situación sospechosa durante el viaje hacia el norte argentino. El hecho ocurrió en septiembre pasado y la chica fue rescatada en el kilómetro 152 de la Ruta 9 , a la altura de Río Tala , en la provincia de Buenos Aires.

Según se informó, el colectivo había partido desde la zona de Plaza Miserere (Once), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenía como destino Jujuy . La intención, según la investigación judicial, era cruzar la frontera hacia Perú de manera ilegal y que la adolescente termine siendo utilizada para el tráfico de drogas .

Todo salió a la luz cuando un pasajero del micro observó que un hombre adulto viajaba “a los besos” con la adolescente y que ambos, junto a una mujer, evitaban que se le viera el rostro. La joven llevaba gorra y capucha.

“Iban abrazados constantemente. A mí me pareció raro ver una nena de 14 o 15 años con este señor ”, declaró el testigo. También señaló que el hombre ejercía presión para que la chica no hablara .

Ante la sospecha, dio aviso a Gendarmería Nacional.

Sin pasaje ni documentos

El colectivo fue interceptado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152. Al revisar la lista de pasajeros, los efectivos constataron que la adolescente no figuraba en el registro.

No tenía pasaje, equipaje ni documentación que acreditara su identidad. Los adultos que viajaban con ella, identificados como J. J. M. E. y su madre E. M. E. C., fueron detenidos en el lugar.

Los gendarmes describieron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda” y que resultaba difícil mantenerla despierta para responder preguntas básicas.

En un primer momento dijo ser mayor de edad, luego afirmó tener 17 años y dio un nombre falso. Incluso mostró un certificado de discapacidad que no le pertenecía.

El relato de la víctima

Más tarde, en una entrevista a solas, la adolescente reveló que tenía 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar droga. Según declaró, vivía en situación de calle con su madre.

Contó que le habían prometido dinero, una vivienda y un auto si aceptaba trasladar estupefacientes, pero que luego comenzaron a amenazarla cuando dudó.

Preventiva

La Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos imputados por trata de personas agravada.

Para los camaristas, el contexto en que fue hallada la menor, sumado a la denuncia espontánea del pasajero y su posterior declaración, constituyen indicios suficientes de un intento de captación y traslado con fines de explotación.

Fuente: Agencia DIB