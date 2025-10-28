Tornquist: detuvieron a exconcejal por cinco casos de abuso sexual

Matías Rojas, exconcejal de Tornquist﻿. La Nueva

Personal policial detuvo a Matías Rojas, exconcejal de Tornquist, sobre quien pesaban múltiples acusaciones por abuso sexual. La aprehensión se realizó por orden judicial emitida por el juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, en el marco de cinco hechos, de acuerdo con el sitio La Nueva.

Según se supo, al exfuncionario se le imputan formalmente cuatro hechos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante. La pena en expectativa para esos delitos, según las fuentes, oscila entre los 4 y 26 años de prisión.

La investigación avanza para determinar la situación procesal del exconcejal, en un caso que generó conmoción en Saldungaray. Rojas será indagado mañana por el fiscal Marcelo Romero Jardín, siempre según La Nueva. (DIB)

