martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 09:41

Pequeño J negó haber participado en el triple femicidio de Florencio Varela

El acusado como autor del femicidio de tres jóvenes había llegado extraditado ayer lunes desde Perú. Este martes, desde el penal de Marcos Paz, Pequeño J fue interpelado por el juez Jorge Rodríguez a través de una videollamada en la que negó su participación en el triple crimen y no respondió preguntas.

Por Agencia DIB
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J.

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Pequeño J, antes de partir de Perú.

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Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025.

Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025.

Tony Janzen Valverde Victoriano (23) , más conocido como Pequeño J, recluido en el penal de Marcos Paz desde la noche del lunes, hoy fue indagado a través de una videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez quien tiene a su cargo la investigación del triple femicidio de Florencia Varela. El principal sospechoso negó su participación en el hecho ni haber contratado sicarios y no respondió preguntas.

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Pequeño J, antes de partir de Perú.

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A Pequeño J -que llegó al aeropuerto de El Palomar en un fuerte operativo de seguridad- se lo acusa de los delitos de "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género". En este sentido, para los investigadores es integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico, informó Noticias Argentinas.

En la causa hay otras 11 personas imputadas por el juez Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón. Son Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", beneficiado con la falta de mérito. #

El triple femicidio que conmovió al país

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Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025.

Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025.

En septiembre de 2025, tres jóvenes de La Matanza -Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)- desaparecieron tras subir a una camioneta en la rotonda de La Tablada, bajo la promesa de ir a una fiesta.

Cinco días después, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una casa en Villa Vatteone, Florencio Varela. Los peritajes revelaron que fueron sometidas a torturas brutales y mutilaciones antes de ser asesinadas.

La principal hipótesis judicial sostiene que el crimen fue una represalia narco ya que una de las víctimas habría robado (o "mexicaneado") un paquete de cocaína de una banda de origen peruano que opera en el sur del Conurbano y en la Villa Zavaleta de CABA.

La investigación dedujo que el principal sospechoso era Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J, quien logró huir del país hacia Perú. Sin embargo, pocos días después fue detenido por Interpol. Estuvo en Lima hasta que este lunes 4 fue extraditado a la Argentina.

Fuente Agencia DIB

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