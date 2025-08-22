Pehuajó: se conoció la identidad del profesor fallecido en un micro que había salido de La Plata

El profesor Collino falleció en un micro de la firma Plusmar, que había salido de La Plata.

La noticia de la muerte de un hombre durante un viaje de larga distancia conmocionó el jueves a la ciudad de Pehuajó. Un micro que había salido de La Plata, arribó a la localidad del oeste bonaerense y, cuando bajaron los ocupantes del vehículo, notaron que una persona no reaccionaba. De inmediato se pidió asistencia y se confirmó que no presentaba signos vitales.

En tanto, este viernes se conoció la identidad del fallecido: se trata del contador y economista Gustavo Collino, radicado en la capital bonaerense, quien era docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y del Centro Universitario Regional Saladillo, a donde se dirigía en el fatídico viaje.

La noticia generó profundo dolor en la comunidad educativa, que lo despidió destacando su compromiso, profesionalismo y el legado que dejó en cientos de estudiantes formados bajo su guía. Instituciones, colegas y alumnos lo recordaron en redes sociales con afecto, resaltando que su partida ocurrió en el camino hacia lo que siempre fue su vocación: enseñar.

Embed Conmoción en la terminal de ómnibus En tanto, desde el medio Noticias de Pehuajó, se acercaron a la terminal de ómnibus de la ciudad y consultaron a los representantes de la firma Plusmar, a la que pertenece el micro donde se produjo el deceso del profesor Collino. "Es la primera vez que me pasa acá en la terminal, uno queda medio shockeado", expresó Juan Carlos Ramanovich, encargado de la empresa en la ciudad del oeste bonaerense.

Embed El caso se conoció en la tarde del jueves y generó un fuerte impacto en la localidad de Pehuajó. De acuerdo a la primera información publicada por el Diario Noticias, fue otro pasajero el que detectó que había una persona en una butaca que no se movía ni había cambiado de posición durante del trayecto. Ante esa situación, dio aviso al chofer, quien constató que el pasajero no reaccionaba. De inmediato dieron aviso al hospital y a la Policía, y posteriormente intervinieron los Bomberos para poder retirar el cuerpo del micro. El cadáver fue trasladado para que se le realice la correspondiente autopsia. (DIB)

Compartí esta nota en redes sociales:







