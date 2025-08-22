sábado 23 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025 - 19:06

Pehuajó: se conoció la identidad del profesor fallecido en un micro que había salido de La Plata

Se trata de Gustavo Collino, quien daba clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y del Centro Universitario Regional Saladillo.

Por Agencia DIB
El profesor Collino falleció en un micro de la firma Plusmar, que había salido de La Plata.&nbsp;

El profesor Collino falleció en un micro de la firma Plusmar, que había salido de La Plata. 

El micro había salido de la terminal de la ciudad de La Plata. 

En tanto, este viernes se conoció la identidad del fallecido: se trata del contador y economista Gustavo Collino, radicado en la capital bonaerense, quien era docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y del Centro Universitario Regional Saladillo, a donde se dirigía en el fatídico viaje.

La noticia generó profundo dolor en la comunidad educativa, que lo despidió destacando su compromiso, profesionalismo y el legado que dejó en cientos de estudiantes formados bajo su guía. Instituciones, colegas y alumnos lo recordaron en redes sociales con afecto, resaltando que su partida ocurrió en el camino hacia lo que siempre fue su vocación: enseñar.

Conmoción en la terminal de ómnibus

En tanto, desde el medio Noticias de Pehuajó, se acercaron a la terminal de ómnibus de la ciudad y consultaron a los representantes de la firma Plusmar, a la que pertenece el micro donde se produjo el deceso del profesor Collino. "Es la primera vez que me pasa acá en la terminal, uno queda medio shockeado", expresó Juan Carlos Ramanovich, encargado de la empresa en la ciudad del oeste bonaerense.

El caso se conoció en la tarde del jueves y generó un fuerte impacto en la localidad de Pehuajó. De acuerdo a la primera información publicada por el Diario Noticias, fue otro pasajero el que detectó que había una persona en una butaca que no se movía ni había cambiado de posición durante del trayecto. Ante esa situación, dio aviso al chofer, quien constató que el pasajero no reaccionaba.

De inmediato dieron aviso al hospital y a la Policía, y posteriormente intervinieron los Bomberos para poder retirar el cuerpo del micro. El cadáver fue trasladado para que se le realice la correspondiente autopsia. (DIB)

