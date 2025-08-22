Día del folclore argentino: identidad nacional con huella y padres bonaerenses

El Día del Folclore Argentino se celebra cada 22 de agosto, en recuerdo del nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, quien es considerado uno de los primeros en estudiar los géneros musicales de raíz nacional.

La California Argentina en Castelli: entre las manzanas y un castillo que giraba con el Sol

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una boda que apunta a Exaltación de la Cruz

La fecha coincide con el Día Mundial del Folklore, que conmemora el origen de este término, acuñado por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente, este vocablo deriva de folk (pueblo, gente, raza) y de lore (saber, ciencia), por lo que refiere al "saber popular", tradicional, anclado en un pasado y en un mito de origen de una comunidad, para fundamentar rasgos de su identidad. Thoms usó por primera vez la palabra folklor en un escrito publicado en la revista The Athenaeum de Londres. Es el primer registro del término y sucedió el 22 de agosto de 1846, motivo por el cual la UNESCO determinó instaurar la fecha como día conmemorativo.

Juan Bautista Ambrosetti nació el 22 de agosto de 1865 en Gualeguay, Entre Ríos y trabajó como etnógrafo, arqueólogo, naturalista y folclorólogo, constituyéndose en el primer profesional en analizar el folclore nacional. Gracias a estas tareas, se lo considera como el impulsor de la arqueología científica en el país.

En tanto, la música folclórica argentina, se constituyó entrado el siglo XX como un conjunto de géneros y danzas anclados a las características de las sonoridades del noroeste del país. No obstante, también existe una fuerte tradición folclórica nacida en la provincia de Buenos Aires que, de alguna manera, influyó en la definición de las sonoridades mestizas locales.

Surera, campera, gauchesca

El término "música surera" demarca los distintos géneros del folclore bonaerense, entre los que se destacan la huella, el escondido, el triunfo, la milonga surera o campera, y la milonga corralera, así como la interpretación por décimas que realizan los payadores, trovadores de llanura de tradición gauchesca.

Entre los intérpretes más destacados del folclore argentino oriundos de la provincia de Buenos Aires se destacan Atahualpa Yupanqui, oriundo de Pergamino, considerado padre del folclore argentino, y Omar Moreno Palacios, figura clave del canto surero. Otros artistas relevantes son el payador Jorge Cafrune, el cantautor y escritor Horacio Guarany y el músico e intérprete de música surera José Larralde.

Embed - Atahualpa Yupanqui - Ave que pasas cantando (en directo, 12.04.1977)

Entre los cantores bonaerenses más populares de las últimas décadas se encuentran Abel Pintos, oriundo de Ingeniero White; Luciano Pereyra, de Luján; Milena Salamanca, de La Plata; y el grupo Campedrinos, cuyos integrantes son de Campana y San Pedro. No obstante, más allá de los nombres y el impacto masivo en el público, a lo largo y a lo ancho de los 135 distritos bonaerenses hay infinidad de músicos que hacen honor a los clásicos del género y lo renuevan, con composiciones actuales desde las temáticas y las tecnologías de producción musical vigentes.

Embed - ABEL PINTOS ft. MILENA SALAMANCA | "Milagro en Cruz" | COSQUÍN 2022

Para conocer nuevos exponentes del folclore contemporáneo, se puede disfrutar de una lista curada por especialistas del programa Código Provincia del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, donde hay joyas para descubrir y voces que deslumbran. (DIB)