sábado 23 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025 - 14:42

Fentanilo contaminado: la Justicia ordenó apartar al Ministerio de Salud de la querella

Se sospecha que organismos públicos pueden tener responsabilidad en omisiones o connivencias en la causa del fentanilo adulterado que ya está implicado en al menos 96 muertes.

Por Agencia DIB
El fentanilo contaminado con bacterias está implicado en la muerte de al menos 96 personas. (Archivo)

Por una disposición de la Justicia, el Ministerio de Salud de la Nación dejó de ser querellante en la causa por el fentanilo contaminado ante la sospecha de que organismos públicos tengan cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la investigación.

Luego de las detenciones del dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos, se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.

Frente a esta pesquisa, el juez Ernesto Kreplak revocó el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación.

En este marco, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud para ejercer el rol de acusador particular "no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter".

Primeras detenciones

Mientras tanto este miércoles por la noche Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Respecto a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, se entregó antes de las 23, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Todos los detenidos son por estos momentos indagados por el juez Kreplak.

“Las hacen, las pagan”

Previo a la detención de García Furfaro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró en sus redes sociales que “se acabó la impunidad” en el caso.

A través de su cuenta de X, la funcionaria mostró imágenes de las detenciones de Damián y Diego Furfaro y afirmó:: “Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas”.

Y más tarde, la ministra destacó: "Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido. Ser amigo del poder kirchnerista no te salva". (DIB) MM

