Misterio en Tristán Suárez: hallan a una mujer enterrada en su patio e investigan a la hija y su novio

La Policía Científica trabaja en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Claudia Scarzzolo. (Redes)

Un misterio conmueve por estos momentos a la localidad de Tristán Suárez : una mujer de 38 años fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa, y la Justicia intenta dilucidar quién fue el autor material del crimen. Mientras tanto se intenta encontrar sentido en las declaraciones de su hija adolescente, que terminó internada en el área de psiquiatría de un hospital, y de su novio, nueve años mayor, que quedó detenido por encubrimiento .

El caso, que trascendió en las últimas horas, sucedió el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100, en la mencionada localidad del partido de Ezeiza , en el sur del Gran Buenos Aires. En el patio, bajo tierra removida y unas chapas, fue encontrado el cadáver semienterrado de Claudia Scarzzolo , de 38 años.

La fiscal María Lorena González se encuentra por estos momentos tratando de deshacer la intrincada madeja del caso. Es que la hija de Scarzzolo, una menor de 15 años, dio dos relatos distintos y hay sospechas por parte de la Justicia. En un principio, la adolescente dijo que el martes por la noche se fue a la casa del novio. Al día siguiente la llamó su padre, se encontraron y fueron juntos a la casa de la calle Alem a hablar con la madre de la chica, pero al ingresar a la vivienda notaron salpicaduras de sangre en el cuarto de Claudia y barro en el piso . Además, la almohada estaba llena de sangre . Y en el patio la tierra estaba removida, había un pico y una pala, y una chapa.

Ante esto, el papá de la menor, y expareja de la mujer fallecida, llamó a la Policía bonaerense. Llegaron los agentes de la comisaría 2ª de Tristán Suárez, que de inmediato dieron aviso a la fiscal González. Al preguntar qué había sucedido, la hija de la víctima indicó que habían concurrido a la vivienda debido a la imposibilidad de establecer comunicación con su madre .

El miércoles por la tarde, agentes de la Policía Científica hallaron el cuerpo de Claudia en la zona de la tierra removida y la chapa.

Pero, cuando los investigadores interrogaron nuevamente a la menor, la adolescente les dio una segunda versión: dijo que el martes por la noche se fue a la casa del novio porque escuchó que la madre discutía con alguien.

En ese contexto surgieron dudas en cuanto a las declaraciones de la chica y de su novio, identificado como R.D.F., de 24 años.

Qué dicen las cámaras

En tanto, de acuerdo con las cámaras de seguridad, un Peugeot 208 negro arribó a la vivienda de la víctima a las 3.50 de la madrugada del miércoles. Del vehículo descendieron la pareja de la adolescente y su padre. Ambos se retiraron del lugar junto a la adolescente en el mismo automóvil a los tres minutos.

Unos 15 minutos más tarde, las cámaras captaron la llegada de un Fiat Cronos oscuro, del que descendió un hombre no identificado. Luego, esta persona fue registrada saliendo de la propiedad, para abordar el mismo vehículo y retirarse de la escena.

En el transcurso del operativo, las autoridades lograron incautar los teléfonos celulares de la víctima, la menor involucrada y su novio. De acuerdo con resultado del examen preliminar, el dispositivo de la mujer fue manipulado, y se encontró que a las 8 horas del miércoles se envió un mensaje a su entorno laboral dando aviso de su ausencia por “motivos personales”.

A partir de toda esta información recabada, la fiscal González ordenó la internación de la menor en el área de psiquiatría del Hospital Zonal de Ezeiza, y la aprehensión de R.D.F. por el delito de encubrimiento. (DIB) MM