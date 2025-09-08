Mar del Plata: un grupo de ladrones cometió un atraco en una estación de servicio y se llevó $20 millones

La estación de servicio asaltada, ubicada en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos.

Un grupo de delincuentes robó $20 millones en pocos segundos en un golpe comando cometido en una estación de servicio ubicada en la Avenida Juan B. Justo de Mar del Plata . El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y buscaban dar con los maleantes.

El caso ocurrió este lunes pasadas las 3.30 de la madrugada, en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos, cuando una banda de ladrones actuó con gran celeridad y cometió el atraco en una Estación de Servicio Puma.

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata , en el episodio, al menos cinco delincuentes actuaron de manera coordinada: mientras uno amenazó con un arma de fuego al personal, otros lograron romper la puerta de acceso a la oficina del encargado, donde estaba la recaudación del fin de semana.

Dentro de esa oficina sustrajeron cerca de $20 millones y de manera inmediata se dieron a la fuga en el mismo auto VW Gol Trend blanco con el que llegaron. La secuencia completa duró tan solo 90 segundos .

Testigos del robo indicaron que los ladrones usaban pasamontañas para cubrirse el rostro y al escapar efectuaron al menos dos disparos. En el lugar se hizo presente personal policial y Científica, que llevó a cabo las tareas de rigor y los peritajes correspondientes.

La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en robos agravados a comercios, desde donde buscan constatar si se trató de un asalto al voleó o si la banda delictiva sabía de la recaudación dentro del despacho. (DIB)