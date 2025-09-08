lunes 08 de septiembre de 2025
8 de septiembre de 2025 - 20:23

Mar del Plata: un grupo de ladrones cometió un atraco en una estación de servicio y se llevó $20 millones

El grupo comando asaltó la oficina de una estación de servicio Puma ubicada en Juan B. Justo y Peralta Ramos.

Por Agencia DIB
La estación de servicio asaltada, ubicada en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos. 

Un grupo de delincuentes robó $20 millones en pocos segundos en un golpe comando cometido en una estación de servicio ubicada en la Avenida Juan B. Justo de Mar del Plata. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y buscaban dar con los maleantes.

El boquete que los delincuentes dejaron en la pared del local. 

El caso ocurrió este lunes pasadas las 3.30 de la madrugada, en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos, cuando una banda de ladrones actuó con gran celeridad y cometió el atraco en una Estación de Servicio Puma.

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, en el episodio, al menos cinco delincuentes actuaron de manera coordinada: mientras uno amenazó con un arma de fuego al personal, otros lograron romper la puerta de acceso a la oficina del encargado, donde estaba la recaudación del fin de semana.

Dentro de esa oficina sustrajeron cerca de $20 millones y de manera inmediata se dieron a la fuga en el mismo auto VW Gol Trend blanco con el que llegaron. La secuencia completa duró tan solo 90 segundos.

Testigos del robo indicaron que los ladrones usaban pasamontañas para cubrirse el rostro y al escapar efectuaron al menos dos disparos. En el lugar se hizo presente personal policial y Científica, que llevó a cabo las tareas de rigor y los peritajes correspondientes.

La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en robos agravados a comercios, desde donde buscan constatar si se trató de un asalto al voleó o si la banda delictiva sabía de la recaudación dentro del despacho. (DIB)

