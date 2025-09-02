martes 02 de septiembre de 2025
Mar del Plata: desplazan al jefe de una comisaría y a otros efectivos por desaparición de una denuncia

El caso se inició la semana pasada, cuando una mujer denunció que su casa había sido atacada a balazos. La hipótesis principal es que los policías habrían actuado en connivencia o con el objetivo de favorecer a los atacantes.

El jefe de la Comisaría Tercera de Mar del Plata y tres efectivos de esa dependencia fueron apartados de la fuerza en el marco de una investigación por la desaparición de una denuncia contra un hombre acusado de haber tiroteado la vivienda de una mujer. La medida se dispuso tras un allanamiento ordenado por la fiscal María Florencia Salas.

Según informó el diario La Capital, el operativo fue realizado este martes por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, que halló la declaración de la denunciante oculta en una gaveta. Tras conocerse ese resultado, el Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió desafectar al comisario Nicolás Manno, junto con el oficial de servicio y dos integrantes del Gabinete Técnico Operativo. En reemplazo del titular de la seccional fue designado Carlos Alfonso, quien se desempeñaba en la Policía Local.

La desaparición de una denuncia

El caso se inició la semana pasada, cuando una mujer denunció que su casa había sido atacada a balazos. Durante su primera declaración, la víctima fue consultada acerca de posibles enemistades, algo que negó, aunque mencionó que solía tener “inconvenientes esporádicos con su novio”.

A partir de esa declaración, la fiscal Salas abrió una causa centrada en el hombre señalado. Sin embargo, horas más tarde la denunciante recibió un mensaje intimidatorio dirigido a su padre, en el que otra persona lo acusaba de deber dinero y advertía que, de no saldar la deuda, volverían a disparar contra la vivienda.

La mujer regresó entonces a la comisaría para ampliar su testimonio y aportar videos y audios que señalaban a dos sospechosos como responsables del ataque. Ese nuevo documento, sin embargo, nunca llegó a la fiscalía. Al enterarse de la situación este lunes por otras vías, la fiscal Salas inició una segunda causa y ordenó allanar la dependencia, al sospechar que los policías habían encubierto a los verdaderos autores del tiroteo.

De acuerdo con La Capital, la hipótesis principal de los investigadores es que los cuatro efectivos de la comisaría habrían actuado en connivencia o con el objetivo de favorecer a los responsables del ataque, ya sea por vínculos personales o por algún tipo de beneficio.

