Liberaron al policía que atropelló y mató a una mujer mientras corría una picada alcoholizado

El policía federal Gastón Maximiliano Montepeloso fue puesto en libertad pese a que, el sábado pasado, atropelló y mató a una mujer al perder el control de su vehículo mientras corría una picada en la ruta provincial 6 a la altura del paraje Cañada Polo, cerca del municipio de Luján.

La liberación de Montepeloso fue dispuesta por el juez Luis Marcelo Giacoia , quien rechazó un pedido de la fiscal Mariana Suárez para que el policía pase de aprehendido a detenido, dada la gravedad de las consecuencias de su conducta al volante.

Como informó DIB el domingo , el incidente de tránsito ocurrió alrededor de las 17.50 del sábado en la Autovía 6, a la altura del acceso a La Cañada Polo, en la localidad de Open Door.

Según lo que se sabe hasta ahora Montepeloso conducía un Honda Civic -iba acompañado por Romina Reidel- por la Autovía 6, corriendo una picada contra Audi, con el que venían practicando sobrepasos imprudentes, contaron testigos.

En ese contexto, Montepeloso perdió el control de su auto y terminó en el carril contrario, donde chocó de frente a un Chevrolet Prisma en el que iban Marcelo Emmi, junto a Vanesa Escalante y Milagros Ludmila Emmi, su hija, de 13 años. Escalante perdió la vida en el accidente.

Las pericias practicadas demostraron que Montepeloso, que se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, en Santa Fe, conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre. El policía fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo interno por esclarecimiento del hecho y de corresponder juzgar conducta de sus responsables.