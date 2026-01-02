viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 17:24

Investigan la muerte de un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense en La Plata

El cuerpo de un efectivo del SPB, de 45 años, fue encontrado junto a su auto en la vía pública la localidad de Lisandro Olmos. Presentaba una herida de arma de fuego y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Por Agencia DIB
Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue hallado sin vida en la vía pública.

El Año Nuevo comenzó con un episodio trágico en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, donde un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue hallado sin vida en la vía pública. El hecho ocurrió ayer y es investigado por la Justicia, que busca determinar qué fue lo que sucedió.

La víctima fue identificada como Leonardo Falco, de 45 años, quien se desempeñaba como efectivo del SPB. Según informaron fuentes policiales, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida en la calle, en la intersección de las calles 90 y 197.

El hallazgo

Al arribar al lugar, el personal policial encontró un Volkswagen Fox de color gris estacionado sobre la calzada y, a pocos metros, el cuerpo del hombre. La escena fue inmediatamente preservada y se dio intervención al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Sin embargo, los paramédicos constataron que Falco ya se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego. En el interior del vehículo se hallaron objetos personales de la víctima y, en las inmediaciones, un arma de fuego. Además, dos sobrinos del hombre se hicieron presentes en el lugar y aportaron información que podría resultar clave para la investigación.

Si bien en una primera instancia todo indicaría que se trató de un suicidio, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Por estas horas, se aguardan los resultados de las pericias balísticas y forenses para confirmar o descartar la participación de terceras personas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial La Plata, que ordenó caratular el expediente como “averiguación de causales de muerte” y dispuso las diligencias de rigor para esclarecer el trágico episodio.

