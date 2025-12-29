Gonzales Chaves: una jubilada murió al caer el auto que manejaba en una laguna

La zona de quintas de Gonzales Chaves donde la jubilada murió ahogada al caer de un puente de madera. Chaves Digital

Una jubilada murió este domingo al caer el auto que conducía en la Laguna Pata Larga en Gonzales Chaves. La víctima fue identificada como María Elvira Di Rocco (79), y el accidente ocurrió alrededor de las 14.30 en el sector del conocido puente de madera, ubicado sobre la calle Yapeyú, un camino de quintas cercano al casco urbano.

El diario La Voz del Pueblo informó que de acuerdo a la reconstrucción realizada por el gabinete de investigaciones, la mujer, al mando de un Fiat Palio, había salido del cementerio local y por causas que aún se investigan, el vehículo cayó al agua desde el pequeño puente -similar a un alcantarilla- en una zona de escasa profundidad.

Las causas del accidente Con la ayuda de imágenes del Centro de Monitoreo municipal, se deduce que Di Rocco habría fallecido ahogada al quedar atrapada dentro del vehículo que había quedado con las cuatro ruedas hacia arriba.

Un vecino que pasaba por el lugar vio el accidente, se arrojó al agua turbia y logró rescatar a la mujer. Sin embargo y a pesar de que se le realizaron maniobras de RCP, al llegar la Policía constató que ya estaba muerta.

Con ayuda de la Policía Científica, el fiscal Juan Carlos Ustarroz tomó la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de Di Rocco, incluido el estado del puente de madera. Fuente: Agencia DIB

