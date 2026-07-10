Femicidio en Junín: la autopsia reveló que Errapán no murió de un disparo

La causa en la que se investiga en Junín el femicidio de Mercedes Errapán en manos de Sebastián Bonafé , quien luego de concretar el crimen secuestró a su ahijada, tuvo nuevos avances luego de que se conociera el resultado preliminar de la autopsia. Por un lado, la víctima no tenía heridas de bala ; mientras que también se supo que Errapán estaba embarazada . Mientras tanto, se realizó una marcha por la ciudad para exigir justicia por el crimen.

Martín Laius , vocero de la investigación, informó que la víctima presenta varias heridas de arma blanca, fracturas y un fuerte golpe en la cabeza. De este modo, se descartó la presunción inicial de que Errapán tenía un disparo.

Además de la extrema violencia que sufrió, la necropsia reveló un dato que no se sabía hasta el momento y es que la víctima estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación.

Laius destacó también que todavía restan que se conozcan resultados de otros análisis realizados, los que permitirán ampliar la información.

Acerca de la presencia de Bonafé en el domicilio de la víctima, el vocero expuso ante el medio TeleJunín: “Entra en la madrugada y se retira minutos antes de las 8 de la mañana. Es ahí donde tendríamos la data del femicidio”.

Marcha

En tanto, este jueves organizaciones sociales, vecinos y dirigentes políticos y gremiales se movilizaron desde la Plaza 25 de Mayo para exigir justicia por el femicidio de Mercedes Errapán. En la movilización y al grito de “¡Vivas nos queremos!” reclamaron el esclarecimiento del caso, según informó La Verdad de Junín.

La marcha en el centro de Junín por el femicidio de Mercedes Errapán. La Verdad

La marcha partió desde la plaza principal de la ciudad y la primera parada fue frente al edificio de Tribunales donde reclamaron la mayor pena para el acusado de femicidio.

Grooming, crimen y secuestro

Los investigadores tienen como hipótesis principal que el asesinato está vinculado a una denuncia que realizó la víctima contra el acusado por grooming.

El viernes 3 de julio, personal de la Policía Federal encabezó un allanamiento en la finca del implicado luego de que Errapán realizara una acusación formal días antes contra el padrino de su hija por ingresar al baño de la casa y filmarla con el celular mientras se higienizaba.

El hecho de sangre, finalmente, se registró el pasado miércoles en un domicilio de calle Iberlucea, entre Lavalle y Belgrano, a metros de la Ruta Nacional 188. Tras el ataque contra Errapán, el hombre se dio a la fuga llevándose con él a una nena de 7 años que era su ahijada.

El operativo desplegado por efectivos de la DDI de Pergamino y personal policial permitió ubicarlos en una zona descampada y alejada del centro. Al observar al personal policial Bonafé ingresó junto a la menor a un cañaveral y le apoyó un arma blanca sobre el cuello mientras amenazaba con matarla.

Desde ese momento personal policial actúa para poner fin a las amenazas del sujeto, que finalmente se entregó a las autoridades y la niña quedó a salvo.

Fuente: Agencia DIB