Horror en Junín: un hombre mató a una mujer embarazada y se llevó a la hija de la víctima de 7 años

Un hecho aberrante y de gran impacto conmociona por estas horas a la localidad bonaerense de Junín : una mujer embarazada fue encontrada muerta, con un balazo en la cabeza, en el patio de su casa, al tiempo que se supo que un hombre se había llevado a la hija de la víctima de siete años.

Según fuentes policiales y judiciales, la muerte de Mercedes Errepán, de 32 años, fue confirmada en la mañana de este miércoles , en la vivienda de la calle Del Valle Ibarlucea 74 donde fue hallado el cuerpo. La mujer presentaba un balazo en la cabeza, lo cual era materia de investigación, y por lo cual la Justicia pidió pericias y una autopsia.

Los testimonios de varios testigos fueron clave para seguir la pista de un hombre que se había ido de la casa con la nena de la víctima. De inmediato, las autoridades activaron el protocolo de Alerta Sofía para desapariciones de menores de edad .

En tanto, el hombre, identificado como Sebastián Daniel Bonafe, quien era padrino de la niña captada, fue ubicado tras un minucioso seguimiento a través de las cámaras de seguridad de la región en la localidad de Pergamino.

La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, tomó el caso y recaratuló el expediente como femicidio seguido de rapto.

En tanto, se supo que Errepán había denunciado semanas atrás al acusado por presuntamente filmar a su hija de 7 años mientras estaba en el baño. El sospechoso también era investigado por grooming y registraba tres denuncias previas por violencia de género y familiar.

Reconstrucción y captura

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la región, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia de los hechos y dar con el femicida y captor de la niña.

Cerca de las las 5.11 de la mañana, luego de que el marido de la víctima saliera de la casa para ir a trabajar, las cámaras captaron a Bonafe saltando el paredón de la casa e ingresando al inmueble. A las 7.57, otra cámara registró al sospechoso escapando del lugar a pie junto a la niña.

Con esos datos, personal de la DDI Junín allanó de urgencia el domicilio de Bonafe, ubicado en la calle Almafuerte al 1400. Allí los investigadores secuestraron una carta manuscrita en la que el acusado describía cómo pensaba ejecutar el crimen y detallaba un posible plan de fuga. También incautaron su teléfono celular, que será sometido a peritajes. “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, decía la carta en alusión a Mercedes Errapan y Jonathan Videla, la actual pareja de la víctima.

Luego, cerca de las 10.34, Bonafe fue captado circulando en moto por la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Obligado, partido de Rojas, con la niña. Luego. ambos fueron vistos haciendo dedo, y un docente los levantó en la ruta y los trasladó hasta el centro de Pergamino.

Finalmente, un operativo cerrojo desplegado por efectivos de la DDI Pergamino y personal policial permitió ubicarlos en la zona de Alsina y Becerra. Al advertir la presencia de los efectivos, Bonafe ingresó junto a la menor a un cañaveral y le apoyó un arma blanca sobre el cuello mientras amenazaba con matarla. Tras varios minutos de negociación y con el lugar rodeado, los policías lograron reducir a Bonafe y rescatar a la niña sana y salva.

Sebastián Bonafe quedó detenido por presunto femicidio y privación de la libertad de una menor.

La investigación continúa para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el femicidio. El detenido quedó a disposición de la Justicia, que avanzará con la imputación correspondiente en una causa que conmociona a toda la región.

Fuente: Agencia DIB