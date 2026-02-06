Detuvieron en Miramar al acusado de violar a una adolescente en la playa

El acusado de la violación fue detenido en el barrio Marines de Miramar.

Un hombre de 40 años fue detenido este viernes en Miramar , acusado de ser el presunto autor material de un abuso sexual de una adolescente de 16 años cometido a fines de enero en una playa de esa ciudad. La detención se concretó tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal de la SubDDI Miramar, por disposición de la Fiscalía Descentralizada local.

Detuvieron a dos menores de Miramar y La Quiaca por planear una masacre escolar

Nueva marcha por Natalia Melmann, a 25 años de su femicidio en Miramar

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 29 de enero, alrededor de las 5.10 de la madrugada . En ese momento una pareja de adolescentes se encontraba en la playa ubicada en la intersección de calle 33 y la Costanera , donde habían ido a ver el amanecer sobre el mar.

Según la denuncia, los chicos fueron abordados por un sujeto que las amenazó con un arma blanca . El agresor ató los pies de las víctimas y, bajo amenazas, las obligó a despojarse parcialmente de sus prendas. Allí, violó a la joven.

Gracias a la intervención del otro adolescente, lograron zafar del atacante y huir del lugar.

Durante la fuga, el agresor también les sustrajo los teléfonos celulares para que no llamaran a la Policía.

Investigación

Como informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a la Agencia DIB, las víctimas lograron llegar a la vía pública, donde solicitaron ayuda a personal policial que se encontraba en la zona. De inmediato se activó el protocolo de asistencia, con intervención médica y psicológica para la persona afectada.

Por disposición del fiscal Rodolfo Moure, titular de la UFI Descentralizada de Miramar, la Investigación Penal Preparatoria fue girada ese mismo día a la SubDDI local para su prosecución.

A partir de entonces se realizaron relevamientos de cámaras de seguridad, inspecciones oculares, búsqueda de testigos y toma de declaraciones que permitieron reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque.

Reconocimiento y arresto

En el marco de esas tareas, se obtuvo un reconocimiento fotográfico del presunto autor por parte de un testigo, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso, quien ya se encontraba bajo monitoreo policial.

Con la orden de detención librada por el Juzgado de Garantías interviniente, el acusado fue interceptado en la vía pública, en la intersección de calles 52 y 5, en el barrio Marines de Miramar, a unos 80 metros del domicilio de sus padres.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “abuso sexual agravado”.

Fuente: Agencia DIB