Miramar: peritajes genéticos y relevamientos de cámaras para dar con el abusador de una adolescente

El objetivo es identificar y detener al agresor de la turista de 15 años. El ataque ocurrió el jueves cerca de las 4.30.

Una adolescente de 15 años fue abusada en las playas de Miramar.

La investigación por un ataque sexual ocurrido en la madrugada del jueves en Miramar avanza con peritajes genéticos y un relevamiento de las cámaras de seguridad. El objetivo es identificar y detener al agresor de la turista de 15 años.

Miramar: dos adolescentes bajaron a la playa a ver el amanecer y un hombre los atacó y violó a la chica
El Lago del Fuerte de Tandil.

Tandil: proyecto de ordenanza para prohibir nadar en el Lago del Fuerte, luego de la muerte de un joven

Como informó la agencia DIB, el ataque ocurrió cerca de las 4.30, luego de que la adolescente y un joven salieran de un local bailable. Mientras caminaban por la arena, a la altura de la calle 37, fueron abordados por un hombre de aproximadamente 40 años.

Según el reporte policial citado por el diario La Capital, el atacante los amenazó con un arma blanca. Tras maniatarlos con prendas de vestir para dejarlos indefensos, el agresor abusó sexualmente de la menor y escapó. Aunque robó sus teléfonos, los descartó durante la huida.

Tras liberarse, los jóvenes pidieron auxilio a un patrullero que recorría la costanera. Inmediatamente se activó el protocolo de asistencia médica y psicológica para la víctima.

En las últimas horas se intensificó el análisis de los registros fílmicos, tanto municipales como privados. De acuerdo con el diario La Capital, un equipo de especialistas realiza un seguimiento "minuto a minuto" en puntos estratégicos de la ciudad.

Para este martes se esperan los resultados de los peritajes sobre los hisopados y la ropa secuestrada. La prioridad es obtener un perfil genético que permita un cotejo directo ante cualquier futura detención.

