jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 19:18

Circuito represivo de la Zona Oeste del Conurbano: acusación por crímenes sexuales y delitos contra niños

La fiscalía requirió ampliar acusación para tres exmilitares de la Fuerza Aérea acusados por crímenes en el circuito represivo de la Zona Oeste del Conurbano.

Por Agencia DIB
La casona de Morón, conocida como “Mansión Seré”, parte del circuito represivo de la Zona Oeste del Conurbano.

La fiscalía requirió la ampliación de la acusación para tres de los cuatro exmilitares de la Fuerza Aérea acusados en el juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el circuito represivo de la Zona Oeste del Conurbano bonaerense durante la última dictadura, que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín.

En su intervención, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se intime al exteniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera; al excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch, y al excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), Julio César Leston, por hechos que calificaron como abusos deshonestos, violaciones, privaciones ilegales de la liberad e imposición de tormentos, abandono de personas y allanamientos ilegales.

En el juicio -iniciado el 27 de agosto de 2024- también se encuentra acusado el excabo primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, José Juan Zyska. Los cuatro exmilitares llegaron a juicio imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 112 víctimas en total. Si el tribunal acepta el requerimiento de la fiscalía, aproximadamente 90 hechos se sumarán a los anteriores, que damnifican a más de 75 víctimas que no integraban el objeto procesal del debate, de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal.

En el inicio del juicio estuvo imputado el excabo de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien falleció.

Circuito represivo de la Zona Oeste del Conurbano

El circuito represivo de la Zona Oeste del Conurbano bonaerense formaba parte de la subzona militar 16 y tuvo sus sedes en la RIBA, la casona de Morón conocida como “Mansión Seré”, la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea de Moreno, y en diferentes dependencias policiales, principalmente las comisarías de Castelar y Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el destacamento de Paso del Rey.

“Las mismas personas que fueron privadas de su libertad y sometidas a tormentos sufrieron, en los mismos lugares, diversas formas de abuso sexual, y todos esos ilícitos ocurrieron en un mismo contexto y como consecuencia de decisiones tomadas por los mandos militares que aquí están siendo juzgados”, marcó la fiscalía, y en tal sentido puso de relieve que “la violencia sexual fue parte de la continuidad delictiva entre el secuestro, tortura y homicidio masivo de personas”.

Como novedad, consigna el sitio "Fiscales", se incluyó el caso de los abusos sexuales cometidos contra un conscripto en la Base Aérea de Moreno, por parte de un militar de las fuerzas de tareas que dependía de Lynch.

Por otro lado, la ampliación incluyó hechos que tuvieron como víctimas a niños. “En casi todos los casos, se trata de hechos que damnifican a familiares o allegados de las víctimas de la causa, la gran mayoría niños, niñas o adolescentes, que también sufrieron la violencia en carne propia en esos operativos y allanamientos, en los que estaban presentes”, enfatizó la fiscalía. En este sentido, detalló que niñas y niños “fueron privados de la libertad durante el desarrollo de esos operativos, de diversas formas: fueron amenazados, atados, encerrados, maltratados; en algunos casos golpeados, apuntados con armas y sometidos a tormentos”. (DIB)

