martes 11 de noviembre de 2025
11 de noviembre de 2025 - 16:18

Cinco presos se fugaron de una comisaría de Isidro Casanova

La fuga de presos de la comisaría de Isidro Casanova se produjo por el sistema de ventilación. Están siendo buscados intensamente por la policía.

Por Agencia DIB
La Comisaría Quinta de Isidro Casanova, partido de La Matanza. (NA)

La Comisaría Quinta de Isidro Casanova, partido de La Matanza. (NA)

Cuatro presos se fugaron de la Comisaría 5ta de Isidro Casanova y se realizan amplios operativos en la zona para recapturarlos. Se trata de Emanuel Herrera; Matías Alcantara; Rodrigo Araujo, Fernando Cisneros y Tomas Gardenes, quienes se encontraban detenidos por los delitos de robo, lesiones y resistencia a la autoridad y ahora serán imputados por evasión culposa.

Más noticias
Waldo Wolff y su reemplazante, Horacio Giménez. - DIB -

Fuga de presos en CABA: Macri sacó a Wolff y asume un exjefe de la Policía
El cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle fue hallado en el Lago de los Cisnes, dentro del Parque Miguel Lillo en Necochea.

Conmoción en Necochea: hallan el cuerpo de Débora Bulacio

Fuentes policiales le informaron a Noticias Argentinas que la fuga de presos sucedió en la noche del lunes 10 de noviembre en la Comisaría ubicada en la calle Pekín 4290 de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando las autoridades llevaron a cabo el conteo de los detenidos alojados y allí advirtieron la ausencia de cinco de ellos.

Se comprobó que los acusados se escaparon a través del sistema de ventilación que conecta con el techo de la dependencia.

El fiscal Gastón Bianchi, de la UFI N°3 de La Matanza, quien interviene en la causa, por el momento no determinó la detención de ninguno de los efectivos que se encontraban de servicio, entre ellos, la oficial ayudante, Mara Ayelén Ibalo; y la sargento Lucila Daniela Balmaceda.

Fuga de presos: los nombres de quienes se escaparon

Rodrigo Alejandro Araujo (20), detenido por robo en poblado y en banda desde el 18 de octubre.

Daniel Germán Garderes (50), detenido desde el 14 de octubre por una causa por lesiones leves.

Fernando Cisnero Palavecino (32), imputado por resistencia a la autoridad.

Matías Ezequiel Nahuel Alcántara (26), detenido por robo calificado con arma.

Emanuel David Herrera (37), detenido por robo simple desde este lunes 10 de noviembre.

Temas
Ver más

Fuga de presos en CABA: Macri sacó a Wolff y asume un exjefe de la Policía

Conmoción en Necochea: hallan el cuerpo de Débora Bulacio

Doble femicidio en Bahía Blanca: preventiva para el detenido, primo y tío de las víctimas

Azul: se negó a declarar el camionero que atropelló y mató a un motociclista

Necochea: buscan a una mujer que está desaparecida y su pareja fue detenida cuando abandonaba la ciudad

Motochorros arrastraron y golpearon a una joven en La Plata

La tragedia de Bahiense del Norte: imputaron a Leandro Ginóbili, presidente del club

Tandil: nuevo reclamo de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

Azul: detuvieron al conductor de una grúa por la muerte de un motociclista en discusión de tránsito

Bahía Blanca: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hijo de 3 años

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Miguel Jorge Mele, el transportista detenido por la muerte de Diego Marianache. 

Azul: se negó a declarar el camionero que atropelló y mató a un motociclista

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle fue hallado en el Lago de los Cisnes, dentro del Parque Miguel Lillo en Necochea.

Conmoción en Necochea: hallan el cuerpo de Débora Bulacio

Por  Agencia DIB