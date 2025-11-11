Cinco presos se fugaron de una comisaría de Isidro Casanova

La Comisaría Quinta de Isidro Casanova, partido de La Matanza. (NA)

Cuatro presos se fugaron de la Comisaría 5ta de Isidro Casanova y se realizan amplios operativos en la zona para recapturarlos. Se trata de Emanuel Herrera; Matías Alcantara; Rodrigo Araujo, Fernando Cisneros y Tomas Gardenes, quienes se encontraban detenidos por los delitos de robo, lesiones y resistencia a la autoridad y ahora serán imputados por evasión culposa.

Fuentes policiales le informaron a Noticias Argentinas que la fuga de presos sucedió en la noche del lunes 10 de noviembre en la Comisaría ubicada en la calle Pekín 4290 de Isidro Casanova, partido de La Matanza , cuando las autoridades llevaron a cabo el conteo de los detenidos alojados y allí advirtieron la ausencia de cinco de ellos.

Se comprobó que los acusados se escaparon a través del sistema de ventilación que conecta con el techo de la dependencia.

El fiscal Gastón Bianchi, de la UFI N°3 de La Matanza, quien interviene en la causa, por el momento no determinó la detención de ninguno de los efectivos que se encontraban de servicio, entre ellos, la oficial ayudante, Mara Ayelén Ibalo; y la sargento Lucila Daniela Balmaceda.

Fuga de presos: los nombres de quienes se escaparon

Rodrigo Alejandro Araujo (20), detenido por robo en poblado y en banda desde el 18 de octubre.

Daniel Germán Garderes (50), detenido desde el 14 de octubre por una causa por lesiones leves.

Fernando Cisnero Palavecino (32), imputado por resistencia a la autoridad.

Matías Ezequiel Nahuel Alcántara (26), detenido por robo calificado con arma.

Emanuel David Herrera (37), detenido por robo simple desde este lunes 10 de noviembre.