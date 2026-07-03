Operación "tarjeta roja": el Gobierno bloqueó sitios web ilegales que transmitían el Mundial

El Gobierno dio de baja unos 14 sitios web que transmitían de forma ilegal los partidos de fútbol del Mundial 2026 . En estas plataformas digitales aparece ahora un cartel con la leyenda “este sitio fue incautado”, en inglés.

Las páginas web afectadas fueron las que llevaban el apodo “ Roja Directa”, “Stella TV” y “Tele Latino” , así como las plataformas asociadas a “Futbol Libre”, que ya fue investigada en 2022 por la Unidad Fiscal.

La operación denominada “Tarjeta Roja”, fue concretada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina), a raíz de una investigación preliminar por tres denuncias judiciales.

Las pesquisas, según describió el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, fueron encabezadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin.

Las causas judiciales fueron iniciadas en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N°29, N°31 y N°52, a cargo de Lucio Herrera, Marcelo Solimine y Romina Monteleone, respectivamente.

Durante la investigación preliminar, de la cual participó el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la CABA, se sumaron las denuncias de los representantes de las empresas Personal Flow y DirecTV.

En virtud de lo descubierto, la UFECI radicó las denuncias ante las fiscalías mencionadas para pedir al ENACOM y a NIC Argentina bloquear los accesos o dar de baja los registros de las plataformas y sitios, para impedir el acceso de usuarios argentinos al contenido ilegal.

Finalmente, la orden fue ejecutada por José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard —responsables de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N°1, N°47 y N°58—.

De esta manera, los organismos que regulan las comunicaciones y el registro de internet en Argentina imposibilitaron el acceso a los contenidos, ya sea por el bloqueo de la transmisión o por la baja del registro.

Qué es a operación tarjeta roja

La “Operación Tarjeta Roja” es una iniciativa multilateral para combatir en conjunto la piratería digital durante la Copa del Mundo. Fue organizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto a la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, y participan varios países de la región.

La UFECI, en su calidad de integrante del Grupo de Trabajo de Piratería Digital e Investigaciones de Código Abierto (DPWG) de América Latina, patrocinado por los Abogados-Asesores de Piratería Informática Internacional y Propiedad Intelectual (ICHIP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, participó de la reunión operativa que se celebró en la ciudad colombiana de Bogotá. Allí, se planearon las acciones para combatir la piratería digital durante el evento deportivo organizado por la FIFA.

Fuente: Agencia DIB.