Porsche presentó el nuevo Cayenne Eléctrico

Luego de un buen tiempo de espera y muchos rumores, Porsche presentó su tercer modelo a baterías: el nuevo Cayenne eléctrico , la cuarta generación del icónico modelo que salvó a la marca en 2002, y la primera en no contar con un propulsor de combustión.

Este modelo llega al país importado desde Alemania y se suma a la gama que ya incluye la Cayenne convencional con motor a combustión.

La gama inicial del modelo incluye dos versiones: Cayenne Eléctrico y Cayenne Turbo Eléctrico, ambas con dos motores eléctricos , tracción en las cuatro ruedas y el sistema Porsche Traction Management (ePTM).

La opción de entrada desarrolla 300 kW (408 CV) - 442 CV con Launch Control- y 835 Nm de torque, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y lograr una velocidad máxima de 230 km/h.

La versión Turbo ofrece un modo de manejo normal con 630 kW o 857 CV, 176 CV adicionales durante diez segundos (con la función Push-toPass) y hasta 850 kW o 1.156 CV y 1.500 Nm con el sistema Launch Control. Acelera de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y de 0 a 200 km/h en 7.4 segundos, mientras que su velocidad máxima es de 260 km/h.

Las dos versiones sobresalen por su elevada capacidad de recuperación energética, con un máximo de 600 kW, similar al desempeño de los monoplazas de la Fórmula E. Porsche anunció que el uso de frenos convencionales es mínimo gracias a este avanzado sistema regenerativo.

También hay que destacar la nueva suspensión neumática adaptativa de serie, mientras que el Turbo puede sumar innovaciones como Porsche Active Ride, que minimiza el movimiento de la carrocería. La dirección en el eje trasero y el diferencial autoblocante PTV Plus se encargan de mejorar la agilidad. (DIB)