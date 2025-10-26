Los autos chinos más accesibles hoy en la Argentina y todas las marcas disponibles

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de fuerte renovación. La flexibilización de las importaciones abrió la puerta a una nueva ola de vehículos, muchos de ellos provenientes de China, que hoy se consolidan como protagonistas de una oferta más diversa y moderna.
Con propuestas que van desde modelos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las automotrices chinas evolucionaron en tecnología, diseño y seguridad. Además, el cupo anual de 50.000 unidades electrificadas sin arancel extrazona dispuesto por el Gobierno favorece su ingreso al país, alentando la movilidad sustentable.
Los autos chinos más accesibles hoy en la Argentina
En las calles del país cada vez es más común cruzarse con marcas y modelos de origen chino. Lo que en países vecinos como Chile o Brasil ya era habitual, recién ahora empieza a verse con fuerza en Argentina. La mayor flexibilidad para importar impulsó un salto en la oferta local, acompañado por un régimen especial para vehículos electrificados que exime del 35 % de arancel extrazona.
El 85 % de las unidades adjudicadas en el primer cupo de vehículos electrificados proviene de China. En ese contexto, estos son los 10 modelos de origen chino más económicos que hoy se comercializan en la Argentina (según precios sugeridos de lista, versiones base a octubre de 2025):
JAC S2 MT Intelligent FL: U$S 19.900
BYD Dolphin Mini GL: U$S 22.990
MG 3 HEV Confort: U$S 23.500
Chery Tiggo 2 Pro Max MT Confort: U$S 25.000
Baic X35 Fashion: U$S 25.500
Baic U5 Plus: U$S 25.600
Jetour X50: U$S 26.600
JAC JS4 LV: U$S 27.500
MG ZS HEV Confort: U$S 27.500
Kaiyi X3: U$S 31.400
De la curiosidad a la competencia real
El crecimiento de las marcas chinas en el mercado argentino dejó de ser marginal. Según datos de ACARA, concentran alrededor del 1,6 % del total de patentamientos, con unas 5.700 unidades registradas entre enero y septiembre y una proyección de 12.000 para fin de año.
Los nuevos modelos nada tienen que ver con los primeros que llegaron hace una década: hoy exhiben plataformas modernas, conectividad de última generación y niveles de seguridad que superan las exigencias locales. El BYD Dolphin Plus, por ejemplo, fue el primer vehículo chino en lograr cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP.
Ventana regulatoria y estrategia de expansión
La apertura de un cupo de importación con reducción arancelaria aceleró la llegada de híbridos y eléctricos. BYD fue una de las primeras en aprovecharlo, mientras las terminales tradicionales del Mercosur mantienen procesos más lentos.
Las automotrices chinas, con operaciones más ágiles, consolidan redes de concesionarios, servicios postventa y garantías extendidas, buscando derribar la desconfianza del comprador argentino.
Marcas y modelos con presencia en el país
Algunas marcas ya conocidas y otras completamente nuevas amplían su presencia local con vehículos que compiten de igual a igual con los fabricantes tradicionales. Entre las que hoy ofrecen productos en Argentina se encuentran Haval, Ora, Poer, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Chery, Baic, MG, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi y Geely.
A continuación, el detalle de los modelos chinos disponibles y sus precios aproximados actualizados:
Haval
Jolion 1.5 DCT Deluxe: U$S 30.000
Jolion 1.5 7DCT Supreme: U$S 33.000
Jolion PRO HEV Deluxe: U$S 28.990
Jolion PRO HEV Supreme: U$S 30.990
H6 2WD: U$S 36.500
H6 4WD: U$S 39.900
H6 GT 4WD: U$S 44.400
H6 HEV Deluxe: U$S 33.500
H6 HEV Supreme: U$S 35.500
Ora
Ora 03 Deluxe: U$S 31.000
Poer
Poer Elite 2WD: USD 28.730
Poer Elite 4WD: U$S 32.697
Poer 4WD Super Luxury 8AT: U$S 41.990
Tank
Tank 300: U$S 51.900
Jetour
X50: U$S 26.600
T2: U$S 54.900
T1: U$S 51.900
Dashing: U$S 38.500
X70 Plus: U$S 40.500
X70 1.5T AT: U$S 31.500
BYD
Maxus
T60 MT: U$S 32.000
T60 AT: U$S 36.000
T90: U$S 43.000
T90 EV: U$S 72.000
D90: U$S 66.000
Chery
Tiggo 4 Hybrid: U$S 33.500
Tiggo 7 Pro Hybrid: U$S 35.600
Tiggo 2 Pro Max MT Confort: U$S 25.000
Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: U$S 27.500
Tiggo 8 Pro Luxury: U$S 49.600
Baic
X35 Fashion: U$S 25.500
X35 Fashion Plus: U$S 27.200
X35 Luxury: U$S 28.200
X55 II Luxury: U$S 39.700
X55 II Plus: U$S 45.700
BJ30 Hybrid 4X2: U$S 35.800
BJ30 Hybrid 4X4: U$S 45.700
BJ40 3 Puertas: U$S 61.300
BJ40 Plus: U$S 63.900
BJ60 Mild Hybrid: U$S 78.600
U5 Plus: U$S 25.600
EU5 100% Eléctrico: U$S 28.900
EU5 Plus: U$S 48.700
MG
MG3 HEV Confort: U$S 23.500
MG3 HEV Luxury: U$S 25.900
MG ZS HEV Confort: U$S 27.500
MG ZS HEV Luxury: U$S 29.900
MG Cyberster: U$S 130.000
Skywell
ET5: U$S 48.000
BE11: U$S 58.000
DFSK
Foton
Tunland G7: U$S 51.131
Tunland V9: U$S 71.213
JAC
S2 MT Intelligent FL: U$S 19.900
JS2 Luxury LV: U$S 21.900
JS4 LV: U$S 27.500
JS4 Flagship: U$S 29.500
JS6 PHEV Euro VI: U$S 33.900
JS8 Pro: U$S 38.900
E30X Luxury: U$S 30.500
T8 4X4 MT: U$S 34.900
T9 Luxury: U$S 38.500
Kaiyi
Geely
(DIB)