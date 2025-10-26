Los autos chinos más accesibles hoy en la Argentina y todas las marcas disponibles

El crecimiento de las marcas chinas en el mercado argentino dejó de ser marginal

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de fuerte renovación. La flexibilización de las importaciones abrió la puerta a una nueva ola de vehículos, muchos de ellos provenientes de China , que hoy se consolidan como protagonistas de una oferta más diversa y moderna.

Con propuestas que van desde modelos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las automotrices chinas evolucionaron en tecnología, diseño y seguridad . Además, el cupo anual de 50.000 unidades electrificadas sin arancel extrazona dispuesto por el Gobierno favorece su ingreso al país, alentando la movilidad sustentable.

En las calles del país cada vez es más común cruzarse con marcas y modelos de origen chino. Lo que en países vecinos como Chile o Brasil ya era habitual, recién ahora empieza a verse con fuerza en Argentina. La mayor flexibilidad para importar impulsó un salto en la oferta local, acompañado por un régimen especial para vehículos electrificados que exime del 35 % de arancel extrazona.

El 85 % de las unidades adjudicadas en el primer cupo de vehículos electrificados proviene de China. En ese contexto, estos son los 10 modelos de origen chino más económicos que hoy se comercializan en la Argentina (según precios sugeridos de lista, versiones base a octubre de 2025 ):

JAC S2 MT Intelligent FL: U$S 19.900

BYD Dolphin Mini GL: U$S 22.990

MG 3 HEV Confort: U$S 23.500

Chery Tiggo 2 Pro Max MT Confort: U$S 25.000

Baic X35 Fashion: U$S 25.500

Baic U5 Plus: U$S 25.600

Jetour X50: U$S 26.600

JAC JS4 LV: U$S 27.500

MG ZS HEV Confort: U$S 27.500

Kaiyi X3: U$S 31.400

De la curiosidad a la competencia real

El crecimiento de las marcas chinas en el mercado argentino dejó de ser marginal. Según datos de ACARA, concentran alrededor del 1,6 % del total de patentamientos, con unas 5.700 unidades registradas entre enero y septiembre y una proyección de 12.000 para fin de año.

Los nuevos modelos nada tienen que ver con los primeros que llegaron hace una década: hoy exhiben plataformas modernas, conectividad de última generación y niveles de seguridad que superan las exigencias locales. El BYD Dolphin Plus, por ejemplo, fue el primer vehículo chino en lograr cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP.

Ventana regulatoria y estrategia de expansión

La apertura de un cupo de importación con reducción arancelaria aceleró la llegada de híbridos y eléctricos. BYD fue una de las primeras en aprovecharlo, mientras las terminales tradicionales del Mercosur mantienen procesos más lentos.

Las automotrices chinas, con operaciones más ágiles, consolidan redes de concesionarios, servicios postventa y garantías extendidas, buscando derribar la desconfianza del comprador argentino.

Marcas y modelos con presencia en el país

Algunas marcas ya conocidas y otras completamente nuevas amplían su presencia local con vehículos que compiten de igual a igual con los fabricantes tradicionales. Entre las que hoy ofrecen productos en Argentina se encuentran Haval, Ora, Poer, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Chery, Baic, MG, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi y Geely.

A continuación, el detalle de los modelos chinos disponibles y sus precios aproximados actualizados:

Haval

Jolion 1.5 DCT Deluxe: U$S 30.000

Jolion 1.5 7DCT Supreme: U$S 33.000

Jolion PRO HEV Deluxe: U$S 28.990

Jolion PRO HEV Supreme: U$S 30.990

H6 2WD: U$S 36.500

H6 4WD: U$S 39.900

H6 GT 4WD: U$S 44.400

H6 HEV Deluxe: U$S 33.500

H6 HEV Supreme: U$S 35.500

Ora

Ora 03 Deluxe: U$S 31.000

Poer

Poer Elite 2WD: USD 28.730

Poer Elite 4WD: U$S 32.697

Poer 4WD Super Luxury 8AT: U$S 41.990

Tank

Tank 300: U$S 51.900

Jetour

X50: U$S 26.600

T2: U$S 54.900

T1: U$S 51.900

Dashing: U$S 38.500

X70 Plus: U$S 40.500

X70 1.5T AT: U$S 31.500

BYD

Dolphin Mini GL: U$S 22.990

Dolphin Mini GS: U$S 23.990

Yuan Pro GL: U$S 29.990

Yuan Pro GS: U$S 30.990

Song Pro GL: U$S 34.990

Song Pro GS: U$S 36.990

Maxus

T60 MT: U$S 32.000

T60 AT: U$S 36.000

T90: U$S 43.000

T90 EV: U$S 72.000

D90: U$S 66.000

Chery

Tiggo 4 Hybrid: U$S 33.500

Tiggo 7 Pro Hybrid: U$S 35.600

Tiggo 2 Pro Max MT Confort: U$S 25.000

Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: U$S 27.500

Tiggo 8 Pro Luxury: U$S 49.600

Baic

X35 Fashion: U$S 25.500

X35 Fashion Plus: U$S 27.200

X35 Luxury: U$S 28.200

X55 II Luxury: U$S 39.700

X55 II Plus: U$S 45.700

BJ30 Hybrid 4X2: U$S 35.800

BJ30 Hybrid 4X4: U$S 45.700

BJ40 3 Puertas: U$S 61.300

BJ40 Plus: U$S 63.900

BJ60 Mild Hybrid: U$S 78.600

U5 Plus: U$S 25.600

EU5 100% Eléctrico: U$S 28.900

EU5 Plus: U$S 48.700

MG

MG3 HEV Confort: U$S 23.500

MG3 HEV Luxury: U$S 25.900

MG ZS HEV Confort: U$S 27.500

MG ZS HEV Luxury: U$S 29.900

MG Cyberster: U$S 130.000

Skywell

ET5: U$S 48.000

BE11: U$S 58.000

DFSK

E5 PHEV: U$S 34.500

Glory 500 Confort CVT: U$S 34.500

Glory 580 Confort 7 asientos: U$S 39.200

Foton

Tunland G7: U$S 51.131

Tunland V9: U$S 71.213

JAC

S2 MT Intelligent FL: U$S 19.900

JS2 Luxury LV: U$S 21.900

JS4 LV: U$S 27.500

JS4 Flagship: U$S 29.500

JS6 PHEV Euro VI: U$S 33.900

JS8 Pro: U$S 38.900

E30X Luxury: U$S 30.500

T8 4X4 MT: U$S 34.900

T9 Luxury: U$S 38.500

Kaiyi

X3: U$S 31.400

Geely

EX5: U$S 34.800

(DIB)