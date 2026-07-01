La venta de 0km en el primer semestre cayó casi un 10% con respecto al año pasado

La Toyota Hilux continuó siendo en junio de 2026 el vehículo más patentado en Argentina.

El mercado de vehículos automotores en el país tuvo un primer semestre con menos actividad que en el mismo período del año pasado, con una caída interanual de casi el 10% . De todos modos, en el último mes la tendencia mejoró un poco con respecto a mayo. En tanto, Toyota continuó siendo la marca principal, con la pickup Hilux encabezando el ránking de ventas.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , el número de vehículos patentados durante junio de 2026 ascendió a 45.995 unidades . Esto representa una baja del 12,8% interanual , ya que en junio de 2025 habían registrado 52.730 unidades . Si la comparación es contra mayo, se observa una suba del 7,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 42.920 unidades.

Así, en los seis meses acumulados del año se patentaron 294.181 unidades , un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 326.549 vehículos .

El presidente de ACARA, Sebastián Beato , comentó al respecto que " la primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones , pero tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte”.

Agregó que “los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos, mientras que nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado”.

Beato destacó: “Las herramientas clave que necesitamos para que suceda son la financiación a largo plazo, a la baja, o a tasa cero, y también el sinceramiento de precios e impuestos. Lo más relevante es que las cifras de junio ya muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento, impulsado por verdaderas oportunidades para que los clientes pueden aprovechar".

Marcas y modelos

En junio de 2026, la marca líder del mercado de vehículos livianos (autos y comerciales livianos) fue Toyota, con 6.775 patentamientos y una participación del 15,7%. La siguieron Volkswagen (5.487 unidades), Fiat (5.226), Ford (4.375) y Chevrolet (3.847). Completaron los primeros puestos Peugeot, Renault, BYD, Citroën y Jeep.

Aquí, los diez modelos más patentados en junio, entre autos y camionetas:

Toyota Hilux: 3.002 unidades.

Fiat Cronos: 1.900.

Ford Ranger: 1.786.

Ford Territory: 1.584.

Volkswagen Amarok: 1.229.

Volkswagen Tera: 1.131.

Chevrolet Tracker: 1.113.

Peugeot 208: 1.089.

Toyota Yaris Cross: 1.075.

Chevrolet Onix: 1.073.

Un dato destacado es el crecimiento de las marcas chinas. BYD ya se ubicó en el octavo lugar del ranking general, mientras que Chery, BAIC, Haval y MG continúan ganando participación en el mercado argentino.

El vehículo más patentado del país en junio fue la Toyota Hilux, que con 3.002 unidades volvió a consolidarse como uno de los grandes referentes del mercado argentino. Entre los modelos de mayor volumen también aparecen pickups, SUV y autos de producción regional, reflejando la fuerte demanda de utilitarios y vehículos de uso mixto.

En el segmento de pesados, la marca líder fue Mercedes-Benz, seguida por Iveco, Scania y Volkswagen. Entre los modelos más vendidos sobresalieron el Iveco 170E, el Iveco Stralis y el Mercedes-Benz Atego 1732.

Provincia por provincia

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de patentamientos del país, con 13.278 unidades y casi el 29% del mercado nacional. En segundo lugar se ubicó la Ciudad de Buenos Aires, con 8.837 patentamientos (19,2%). Entre ambas jurisdicciones reunieron cerca del 48% de las ventas nacionales.

Detrás aparecen Córdoba con 4.772 unidades (10,4%) y Santa Fe con 4.393 (9,6%). Más atrás se ubicaron Mendoza, Neuquén, Tucumán, Chubut, Entre Ríos y Corrientes.

Fuente: Agencia DIB