Stellantis pisa fuerte en La Rural con sus marcas Fiat y RAM

La empresa Stellantis muestra su presencia en la Exposición Rural 2026 en Palermo con sus marcas Fiat y RAM . En su stand se pueden admirar todos los modelos de estos nombres líderes, incluidas las nuevas RAM 2500 y la RAM Dakota Laramie Night Edition .

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La presentación de las marcas de la empresa en el predio ferial palermitano fue llevada a cabo por Pablo García Leyenda , director comercial de Stellantis Argentina, Guido Avilés , brand manager de Fiat Argentina y Javier Denevi , brand manager de RAM Argentina.

Uno de los primeros detalles que resaltaron desde Stellantis es que Fiat Titano participa como vehículo oficial de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo.

Mientras tanto, informaron que durante el primer semestre de 2026, el Fiat Cronos es el segundo vehículo más vendido del país y la marca se ubica en el podio del mercado argentino, con un 12,2% de market share. Además, Fiat Cronos, Strada y Toro lideran sus respectivos subsegmentos, con participaciones del 65%, 72% y 31%, respectivamente.

En el stand de Fiat se pueden ver todos los modelos y conocer su triple oferta de pick-ups, integrada por Fiat Strada, Fiat Toro y Fiat Titano.

Además de la gama exhibida, Fiat cuenta con otro stand de atención comercial donde los interesados puden conocer todas las oportunidades que Stellantis brinda en materia de plan de ahorro y financiación, así como también en servicios de posventa.

Por otro lado, la marca cuenta con un espacio dedicado a la boutique oficial y la exhibición de una Fiat Titano “moparizada” exhibida con accesorios oficiales MOPAR.

RAM

La marca RAM, por su parte, participa con dos novedades: el avant premiere de la RAM 2500 y el lanzamiento de la RAM Dakota Laramie Night Edition.

Avant premiere de la nueva RAM 2500

Se exhibe por primera vez en Argentina la nueva generación de la RAM 2500, una pick-up que evoluciona en diseño, tecnología y prestaciones para reafirmar su posición como referente del segmento Heavy Duty. Incorpora una renovada estética exterior, con un nuevo diseño frontal, proyectores bi-LED, faros traseros rediseñados, nuevas llantas y una renovada oferta de colores, elevando aún más su presencia y personalidad.

En materia de tecnología suma una nueva pantalla de 14 pulgadas, un sistema multimedia de última generación y un doble cargador inalámbrico para teléfonos celulares, mejorando la experiencia a bordo.

Bajo el capot incorpora una evolución del reconocido motor Cummins turbodiésel de 6.7 litros, ahora con calibración High Output (HO), que entrega 430 CV y 1.460 Nm de torque, asociado por primera vez a una transmisión automática ZF de ocho velocidades. Esta combinación permite ofrecer mayores niveles de desempeño, capacidad de trabajo y eficiencia.

Precio preventa: 110.000 dólares.

RAM Dakota Laramie Night Edition

Esta versión incorpora un tratamiento estético exclusivo inspirado en el concepto “black package” que resalta el perfil moderno y robusto de la pick-up. Se distingue por una imagen completamente renovada, con parrilla y emblemas en gris satinado, espejos exteriores oscurecidos, llantas exclusivas oscurecidas, molduras inferiores en gris satinado, paragolpes color carrocería, manijas color carrocería, estribos negros y detalles exteriores especialmente desarrollados para esta versión.

Esta configuración potencia la personalidad de Dakota y amplía la oferta de la marca con una alternativa pensada para quienes buscan un diseño diferencial sin resignar capacidad, tecnología ni confort.

Precio: $ 77.090.000. Garantía: 3 años o 100 mil kilómetros.

Fuente: Agencia DIB