Listo para la aventura: Chevrolet presentó el nuevo Onix Activ en La Rural

En el marco de la Exposición Rural 2026 que se lleva a cabo en el barrio porteño de Palermo , Chevrolet presentó el nuevo Onix Activ , un modelo concebido como la entrada de gama a la amplia y completa familia de cross-overs y SUVs de la marca.

El boom de los autos eléctricos no se detiene en la Argentina

“Con este nuevo modelo, Chevrolet continúa ampliando su portafolio de vehículos pensados para ofrecer versatilidad, tecnología, y eficiencia para cubrir las necesidades, exigencias y gustos de todo tipo de usuarios”, señaló la empresa.

Andrés Carfagna , director comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay, afirmó: “El nuevo Onix Activ llega a nuestro portafolio para funcionar como una alternativa racional y atractiva a los Cross-overs y SUV de entrada de gama. La eficiencia, la conectividad y la facilidad de conducción que han hecho del Onix un éxito se replica para ofrecer una fórmula de diferenciación real y de alto valor percibido para los consumidores”.

En la práctica, la configuración del Onix Activ transforma la experiencia del conductor en el uso diario. La posición de conducción más elevada mejora la percepción del tránsito y proporciona una mayor sensación de control en la conducción urbana, mientras que la suspensión recalibrada contribuye a una marcha más cómoda en calles irregulares, rampas y badenes. El cambio también se nota para el resto de los ocupantes, que disfrutan de un acceso y salida del vehículo más natural, una postura más ergonómica y un menor esfuerzo corporal.

Chevrolet presentó el nuevo Onix Activ en La Rural.

El Onix Activ llega así con un diseño estructural y dinámico alineado con las nuevas demandas de los consumidores y concebido como puerta de entrada a la gama de productos off-road y con espíritu aventurero.

Con 4.163 mm de longitud, el nuevo Onix Activ adopta una arquitectura funcionalmente elevada, con cambios específicos en la suspensión, los neumáticos y los componentes externos que impactan directamente en la experiencia de conducción.

El modelo es 61 mm más alto (1.533 mm) que el resto de la línea Onix, lo que se traduce en una mayor distancia al suelo (201 mm), así como mejores ángulos de ataque (19,7°) y salida (28,1°). Estas características refuerzan su capacidad para afrontar los desafíos de la ciudad con mayor comodidad, seguridad y confianza.

Configuración única

Todo este conjunto fue desarrollado por los equipos de ingeniería de General Motors Sudamérica, centrándose en crear una configuración única dentro de la línea Onix. El objetivo no era solo elevar el vehículo, sino también recalibrar el conjunto dinámico en su totalidad, con ajustes específicos en los espirales de suspensión, los amortiguadores y los neumáticos.

Este es el cambio dinámico más profundo que se haya aplicado alguna vez a una versión Onix desde la llegada al mercado de la generación actual. Esto se debe a que el nuevo Onix Activ no parte de ajustes graduales, sino de un enfoque conceptual único, desarrollado para redefinir la experiencia de conducción y diferenciarlo claramente de las otras versiones de la línea.

El Onix Activ asume así un nuevo posicionamiento. No es una simple variación estética: es un vehículo preparado para los desafíos reales del uso urbano, con una posición de conducción elevada, mayor robustez y un diseño impactante.

Equipamiento

El nuevo Onix Activ está equipado con el confiable y eficiente motor naftero turbo de 1.0 L que entrega 116 CV a 5.500 rpm y 160 Nm de torque a 2.000 rpm, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades.

La estética también refleja esta nueva propuesta. Destacan el nuevo emblema de Chevrolet con acabado en negro, los retrovisores y la parrilla con un tratamiento exclusivo High Gloss, las llantas oscurecidas y con un diseño específico, las barras de techo funcionales y nuevos detalles de terminaciones que refuerzan el carácter robusto y contemporáneo de la versión, como el debut de los faros traseros con lentes de cristal y elementos visuales nunca antes vistos en el modelo, como el paragolpes trasero High Gloss, entre otros.

En el interior, ofrece la calidad de materiales y terminaciones que caracterizan a la familia Onix, así como un equipamiento de conectividad, confort y seguridad que se destaca dentro del segmento de los automóviles compactos.

Entre los elementos más importantes se cuentan:

Aire acondicionado digital

Volante deportivo multifunción tapizado con eco cuero

Asiento del conductor regulable en altura

Tapizado híbrido, tela y cuero Jet Black

Display de instrumental digital de 8 pulgadas

Sistema de apertura de puertas por proximidad Easy Entry

Arranque por botón sin llave Keyless

Sistema multimedia MyLink

Pantalla táctil de 11 pulgadas

Integración inalámbrica de smartphones mediante Apple CarPlay y Android Auto

Sistema OnStar con Wi-Fi nativo

Control de velocidad crucero

Seis airbags (frontales, laterales y de cortina)

Cámara de visión trasera HD

Sensores de estacionamiento traseros

Asistente de salida en pendiente

Anclajes Isofix

Dirección eléctrica progresiva

La garantía es de 3 años o 100.000 kms. Su precio es de $ 35.043.900.

Plan Chevrolet se amplía a Onix Plus

En el marco de la celebración por los 30 años de Plan de Ahorro en Argentina, Plan Chevrolet anunció la extensión del beneficio de Adjudicación Pactada —hasta ahora disponible para S10 y Tracker— al Onix Plus, ampliando así las alternativas para quienes buscan acceder a un 0 km.

Chevrolet dio el presente en la Exposición Rural 2026.

Martín Llambí, presidente de Plan de Ahorro de Chevrolet, destacó al respecto: "La incorporación de Onix Plus a la modalidad de Adjudicación Pactada refuerza una propuesta que evoluciona para responder a las necesidades de nuestros clientes. Este año, además, celebramos los 30 años de Plan Chevrolet en Argentina, un sistema que ya hizo posible la entrega de más de 330.000 vehículos y que hoy representa cerca del 30% de las ventas mensuales de la marca. Estos resultados reflejan la solidez y la confianza que nuestros clientes depositan en este canal para acceder a su Chevrolet 0 km”.

El nuevo plan para Onix Plus contempla un plazo de 84 cuotas, financiación del 100% y adjudicación pactada en las asambleas 3 y 5. Para acceder a la adjudicación será necesaria una licitación mínima equivalente a 30 cuotas. Además, el plan incluirá una bonificación del 50% en el seguro durante los primeros tres meses. Al momento de la adjudicación, los clientes también podrán optar por cambiar de modelo, ya que toda la gama Chevrolet se encuentra disponible.

En La Rural

Además, la marca destacó las condiciones comerciales especiales vigentes durante la Exposición Rural, que incluyen financiación a tasa 0% a 12, 18 y 24 meses, junto con descuentos por volumen de entre el 10% y el 18% para productores agropecuarios y ganaderos, según el modelo elegido. Aquellos clientes que asistan a La Rural con la idea de poder salir con un 0km podrán hacerlo gracias a que los concesionarios Chevrolet participantes estarán ofreciendo el sistema RUNA que permite agilizar el patentamiento y retirar la unidad en el momento.

Chevrolet fue la marca pionera en aplicar este sistema el pasado mes de junio en Agroactiva.

Fuente: Agencia DIB