Volkswagen presenta en La Rural su edición especial y limitada de Amarok V6

Volkswagen está presentando en la Exposición Rural de Palermo la edición especial y limitada de la Amarok V6 Unlimited , un vehículo que conquista a primera vista con una imagen imponente y exclusiva. Sus overfenders en negro brillante, la grilla frontal completamente Black, los estribos ovales negros, el paragolpes trasero negro mate y el sticker lateral distintivo refuerzan una estética que realza todo su carácter. Además, incorpora accesorios exclusivos que suman confort, practicidad y diferenciación, como los amortiguadores para el capot y para la tapa de caja de carga, la lona marítima, nuevas luces de bienvenida en las puertas delanteras y alfombras de goma específicas de la edición. Como sello final, cada unidad cuenta con una insignia interior V6 Unlimited numerada, que refleja el carácter único de una serie especial concebida para quienes entienden que los grandes desafíos no tienen límites.

Martín Massimino , director comercial del Grupo Volkswagen Argentina , expresó: "La Exposición Rural es uno de los eventos más importantes para encontrarnos con nuestros clientes y acompañar a uno de los sectores productivos más relevantes del país. Este año estamos especialmente orgullosos de presentar la Amarok V6 Unlimited, una edición exclusiva que refleja el espíritu de una pick-up que se ha convertido en un verdadero ícono para nuestros clientes y que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo continuo de Amarok en Argentina".

Por otro lado, en el stand está exhibido el nuevo ícono de la marca Volkswagen: el Tera en versión Outfit. También, la pick-up compacta Saveiro en su versión Trendline y diferentes versiones de Amarok como V6 Comfortline y Trendline 4x2 .

Los visitantes que sean fanáticos de la conducción podrán disfrutar de un simulador que permite manejar la Amarok V6 Unlimited, pero a control remoto en una divertida pista off-road.

Camiones y buses

Mientras tanto, la división Volkswagen Camiones y Buses forma parte de la muestra exhibiendo el extrapesado Meteor, un vehículo que continúa consolidándose como una de las principales opciones de su segmento.

Para aquellos interesados en financiar su nuevo camión Volkswagen la marca ofrece diferentes productos financieros que aplican a toda la gama de modelos. En primer lugar, para todo el mes de julio, se ofrece una nueva forma de financiación que contempla un anticipo del 10% del camión y financiando el 90% restante.

Por otro lado, está disponible la financiación a tasa 0% + UVA con un plazo máximo de 24 meses y financiando hasta el 70% de la unidad como así también la opción de leasing.

Finalmente, la marca ofrece para la familia Meteor y el Constellation 17.280 los servicios de mantenimiento bonificados durante el primer año o hasta 100.000 km en la red de concesionarios oficiales de la marca.

Fuente: Agencia DIB