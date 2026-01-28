IVECO S-Way Leggero: tecnología y seguridad para el transporte de combustibles

El transporte de combustibles y cargas peligrosas requiere cumplir con exigentes estándares de seguridad y eficiencia , donde cada decisión operativa impacta directamente en la protección de las personas, la carga y el entorno. En este escenario, el IVECO S-Way Leggero se posiciona como una herramienta estratégica para empresas que necesitan unidades modernas, confiables y preparadas para afrontar operaciones críticas.

El S-Way Leggero responde a esas necesidades mediante una combinación de tecnología de seguridad avanzada, optimización de peso y un diseño pensado para aplicaciones críticas como el transporte de combustibles.

Esta versión incorpora sistemas como frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, control de estabilidad,control crucero adaptativo y predictivo,asistencia de arranque en pendiente y herramientas predictivas que intervienen de manera inteligente para reducir riesgos.

El vehículo tiene una configuración técnica especialmente adecuada para este tipo de operaciones. Su motor FPT Cursor 13 de 480 CV y 2.450 Nm, combinado con la caja automatizada ZFTraXon, garantiza fuerza, suavidad de marcha y un manejo estable incluso con cargas sensibles. La tara optimizada, la suspensión neumática trasera y el sistema de frenos con freno motor de hasta 610 CV aportan mayor control en rutas extensas y en terrenos exigentes.

Además, su capacidad máxima de tracción de 60 toneladas y la eficiencia de los sistemas predictivos como PECC y Eco Roll permiten mejorar el rendimiento sin comprometer la seguridad, reforzando su rol como una herramienta confiable para el transporte de combustibles.

Demanda en el “mundo real”

Transporte Real es uno de los casos que refleja la demanda de estos vehículos. Se trata deuna compañía que comenzó con una pequeña cisterna y que hoy gestiona un servicio integral de distribución y autotransporte. La empresa abastece a refinerías y yacimientos con operación continua las 24 horas, los 365 días del añoy con vehículos IVECO.

Ignacio Rossi, gerente de Real SA, destaca que la seguridad es el aspecto más determinante para mantener la continuidad operativa en el transporte de combustibles.“Es un camión 100% confiable. Me siento muy seguro utilizándolo en operaciones donde nopodés perder un solo minuto”, aseguró.

Con una flota que ya suma 28 camiones IVECO, Rossi subraya la durabilidad del producto.“Si llevas el mantenimiento al día, un IVECO de 10 años sigue en tan buenas condiciones como cuando lo sacas decero kilómetros, lo quenos permite trabajar sin sobresaltos”.

Cercanía

La cercanía con el cliente y el acompañamiento desde la Red de Concesionarios también resultan decisivos para Transporte Real, especialmente en operaciones dentro de Vaca Muerta, donde el servicio debe ser inmediato y adaptado a contextos exigentes.“Trabajamos con Ficamen Mendoza y con Fiorasi Neuquén. El servicio es prácticamente a medida. Para nuestro tipo de trabajo necesitamos respuesta rápida, y la tenemos”, explicóRossi.

La comodidad de la cabina, su insonorización, la calidad del diseño, las luces LED, la disposición del tablero y su bajo mantenimiento completan el conjunto de atributos que la empresa destaca tras incorporar las primeras unidades del modelo.

“Responsabilidad, previsión y tecnología”

Francisco Spasaro, Head Comercial IVECO Argentina, remarcó la importancia de trabajar junto a clientes que cumplen un rol estratégico para el país. “El transporte de combustibles demanda responsabilidad, previsión y tecnología. Para nosotros es fundamental acompañar alos transportistasque realizan tareas críticas, ofreciéndoles vehículos preparados para cuidar cada etapa del recorrido. El S-Way Leggero representa ese compromiso,másseguridad, más eficiencia ymayortranquilidad para quienes trabajan con materiales que no admiten margen de error”.

FranciscoSpasaro,Head Comercial IVECO Argentina Francisco Spasaro.

Confiabilidad, modernización, asistencia en ruta y un acompañamiento cercano consolidan al IVECO S-WayLeggero como una solución que potencia la seguridad y la competitividad de las empresas dedicadas al transporte de combustibles en Argentina.

Un vehículo para la región

En el plano regional, Marcio Querichelli, presidentede IVECO para América Latina,sostuvo que la llegada del S-Way Leggero fortalece la estrategia de la marca en segmentos esenciales para las economías locales.

, MarcioQuerichelli,presidentede IVECO para América Latina, Marcio Querichelli.

“Argentina es un mercado clave para nuestra operación y para el desarrollo de productos que acompañen el crecimiento del transporte. El S-Way Leggero es un ejemplo de cómo la innovación puede mejorar la seguridad y la eficiencia en actividades esenciales como la energía y la distribución. Es un vehículo pensado para la región y para las necesidades reales de los clientes”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB