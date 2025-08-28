El avance imparable de las automotrices chinas en Europa

BYD crece gracias a una red de concesionarios en expansión

Las automotrices chinas consolidan su ofensiva en el mercado europeo. De acuerdo con datos de JATO Dynamics, las marcas del gigante asiático alcanzaron en la primera mitad de 2025 una participación récord superior al 5% en las ventas de autos nuevos en el continente.

BYD lidera esta expansión. Con una estrategia de precios competitivos y la apertura de concesionarios en distintos países de Europa, registró en julio 13.503 nuevas matriculaciones, un crecimiento interanual del 225%. La firma superó a Tesla, que ese mismo mes anotó 8.837 registros, una baja del 40% respecto del año pasado, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Europa (ACEA).

La ofensiva china se apoya en una amplia gama de modelos y en lanzamientos agresivos que buscan captar a consumidores europeos en un contexto de transición hacia la electromovilidad. Este escenario contrasta con las dificultades de Tesla, que acumula siete meses de retrocesos en sus ventas en la región y enfrenta cuestionamientos por la falta de renovación de su gama.

La presión no afecta únicamente a la compañía de Elon Musk. En julio, también registraron caídas interanuales fabricantes como Stellantis, Hyundai, Toyota y Suzuki. En cambio, marcas tradicionales del continente como Volkswagen, BMW y Renault lograron incrementos en sus ventas.

En el plano general, ACEA informó que entre enero y julio de 2025 se matricularon 1,01 millones de autos eléctricos a batería, lo que representó el 15,6% del mercado. El segmento de híbridos mostró un mayor dinamismo, con 2,25 millones de unidades vendidas, impulsadas principalmente por Francia, España, Alemania e Italia.

Para compartir en redes









Temas autos

Tesla

Europa