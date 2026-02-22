Milei recibió invitaciones para visitar Ucrania y Polonia

El presidente Javier Milei volverá a mirar hacia Europa en los próximos meses. Tras haber recibido invitaciones oficiales para viajar a Ucrania y Polonia , el mandatario argentino analiza concretar ambas visitas hacia mitad de año, luego de descartar un desplazamiento que había sido considerado para fines de febrero.

Según admiten fuentes oficiales, la decisión de posponer el viaje respondió a una combinación de factores. Por un lado, las evaluaciones de seguridad en la región; por otro, la superposición con compromisos de agenda ya asumidos. “No estaban dadas las condiciones”, resumieron en el entorno presidencial, donde evitan fijar fechas definitivas hasta cerrar los aspectos logísticos y protocolares.

El eventual desembarco en Kiev tendría, además, una fuerte carga simbólica. El vínculo político entre Milei y Volodímir Zelenski se remonta al inicio mismo de la actual gestión.

El líder ucraniano fue invitado a la asunción presidencial en diciembre de 2023, gesto que marcó el tono de una relación diplomática que luego sumó encuentros y contactos directos. Entre ellos, una reunión bilateral durante el Foro de Davos y diversas conversaciones telefónicas centradas en la situación del conflicto y la cooperación internacional.

Postura activa

En Balcarce 50 destacan que Argentina ha mantenido una postura activa en foros multilaterales vinculados a la crisis en Europa del Este, particularmente en iniciativas humanitarias. La cuestión de los niños ucranianos desplazados por la guerra aparece como uno de los ejes sensibles en los que la administración libertaria buscó involucrarse.

El contexto internacional, sin embargo, introduce variables difíciles de prever. Las negociaciones entre Moscú y Kiev continúan sin resultados concluyentes, pese a sucesivas rondas diplomáticas. En el Gobierno argentino reconocen que cualquier visita presidencial a la zona requiere evaluaciones permanentes y coordinación con actores internacionales.

La invitación a Varsovia, en tanto, se inscribe en una estrategia más amplia de acercamiento político y comercial con países de Europa central y oriental. Polonia se ha consolidado en los últimos años como un actor relevante dentro de la Unión Europea y un interlocutor de peso en debates sobre seguridad regional y política energética.

Mientras se redefine la agenda europea, Milei mantiene una intensa actividad exterior. Tras su paso reciente por Estados Unidos, el Presidente prevé nuevas participaciones en encuentros económicos y financieros, en línea con la prioridad que la Casa Rosada otorga a la inserción internacional y la atracción de inversiones.

En el Ejecutivo no descartan que el futuro viaje incluya otras escalas en capitales europeas. Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido aparecen entre los destinos mencionados en despachos oficiales, aunque -como ocurre con Ucrania- la confirmación final dependerá del clima geopolítico y de las condiciones operativas.

Fuente: Agencia DIB