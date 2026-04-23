Milei le ratifica la confianza a Adorni: confirmó que lo acompañará al Congreso

Javier Milei confirmó este jueves que acompañará a Manuel Adorni el día que el jefe de Gabinete dé su informe de gestión en el Congreso. El Presidente, además, habló de la situación judicial del exvocero, investigado por sus viajes y departamentos. " Dará las respuestas que correspondan ", lo apoyó ante de que vaya al parlamento el próximo miércoles.

"Sí, claro, voy a ir", dijo Milei ante la pregunta de si asistirá al informe de Adorni en el Congreso. "No tenga duda, voy a ir a la exposición de Manuel. Sí, obvio", remarcó. " Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete ", siguió el Presidente, a quien le consultaron sobre las posibles preguntas que le formulen a Adorni sobre las causas judiciales que afronta.

" Manuel dará las respuestas que correspondan. Está trabajando la Justicia, tranquila, y se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos ", añadió en diálogo con el canal de streaming Neura.

Por otra parte, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 269/2026, que reorganiza en profundidad la Jefatura de Gabinete de Ministros. La norma, firmada por Milei, no es un mero reordenamiento burocrático: formaliza una acumulación de poder en la figura de Adorni.

El eje más pesado del decreto, aunque el menos visible, es la asignación formal a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —dependiente de la Jefatura de Gabinete— de la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

El SINTyS es la red de datos más grande del Estado argentino. No tiene una base propia, sino que coordina el intercambio de información entre más de un centenar de organismos nacionales, provinciales y municipales: cruza datos patrimoniales, tributarios y sociales de todas las personas físicas y jurídicas del país. Desde el historial impositivo ante ARCA hasta los beneficiarios de planes sociales, pasando por registros del ANSES, obras sociales, domicilios y padrones.

¿La economía crece?

En la entrevista, Milei también habló sobre la economía, después de que el Indec difundiera la última actualización del EMAE, que expuso una fuerte caída de la actividad económica en febrero.

"Si tomamos el EMAE desestacionalizado, punta contra punta, a diciembre del 23 estamos 11 por ciento arriba", dijo sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica, que para el segundo mes de 2026 arrojó una baja del 2,6% con respecto a enero y del 2,1% interanual.

La reunión con Thiel

Hizo el comentario cuando respondía sobre la reunión que el jefe de Estado mantuvo este jueves con Peter Thiel, dueño de Palantir. "Fue una reunión maravillosa. Es un anarcocapitalista, entonces está muy interesado en cómo es ser Presidente siendo anarcocapitalista. Ustedes saben que yo filosóficamente anarcocapitalista", dijo Milei.

"Thiel entiende que no se va de un momento a otro, como un switch, al anarcocapitalismo. Uno tiene una situación inicial y tiene que tratar de que se vaya pareciendo más" al anarcocapitalismo, sostuvo. " Él estaba al tanto de estos logros, me preguntó detalles. Me hizo la pregunta más interesante, que es cómo se sostiene esto en el tiempo".

Fuente: Agencia DIB.