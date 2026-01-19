Vacaciones: ¿cuánto se debe dejar de propina en cada país?

Antes de viajar a un destino es conveniente conocer las costumbres locales para no pasar un mal rato. Y uno de esos hábitos tiene que ver con la propina , algo que puede llegar a ser agobiante para un viajero inexperto, y a veces la línea entre generoso y maleducado puede ser muy fina .

Si está preparando un viaje es práctico saber qué hacer porque, según los países, la propina es habitual, ocasional o puede resultar ofensiva. En términos generales, el 10% del precio total de la cuenta suele ser la cifra que más se maneja alrededor de todo el mundo. Eso pasa en muchos europeos como Italia, Portugal o Austria . Pero no en todos lados siguen las mismas costumbres.

En el Reino Unido , muchos restaurantes añaden automáticamente un cargo por servicio de entre 10 y 12,5% . Si este no aparece en la cuenta, se espera que el cliente lo deje de forma voluntaria.

En Francia , el concepto “service compris” incluye alrededor de un 15% por servicio al costo final total. Aun así, es común dejar un extra de 5 a 10% si la atención fue particularmente buena. Mientras que en Suiza, el precio del servicio suele estar incluido en la cuenta con una tasa cercana al 15%, lo que técnicamente cubre la propina.

En otros países como Serbia, Armenia y Canadá tienen un rango de propinas que alcanza un máximo del 20%. De hecho, en este último país del continente americano, se mantiene una cultura de propina muy similar a la estadounidense. En algunos sistemas de cobro, las opciones ya vienen preconfiguradas desde el 18%.

Estados Unidos, en tanto, ocupa el primer lugar de forma indiscutible. En restaurantes, bares y cafeterías, se espera un plus entre 20 y 25%, y en algunos casos incluso más. Esto se debe a que el salario base de los meseros suele ser bajo, ya que la ley permite que se 'complete' el ingreso con propinas. No dejar este extra puede generar confrontaciones directas o incluso que el personal reclame al cliente.

Latinoamérica y otros países

En México, la propina no es obligatoria por ley, y ningún comercio puede exigirla ni incluirla automáticamente en la cuenta. Sin embargo, en la práctica, dejar cierto porcentaje del costo final del consumo es una costumbre arraigada, especialmente en restaurantes, bares y servicios turísticos.

En Argentina tampoco es obligatoria, pero está ampliamente normalizada. En restaurantes, se espera dejar alrededor del 10%, especialmente en Buenos Aires y zonas turísticas.

Mientras que en Chile también ronda el 10%, y muchos restaurantes preguntan directamente al cliente si desea agregarla a la cuenta, en Brasil, la mayoría de los comercios incluye automáticamente un 10% de servicio, conocido como servicio.

En cambio, dar propina en un restaurante puede interpretarse como una falta de respeto o un intento de soborno en Japón, China o Corea del Sur, donde ya están incluidas en los salarios. Otros, como India, lo han prohibido legalmente.

Finalmente, en Australia y Nueva Zelanda no se suelen esperar las propinas, mientras que en Indonesia, por ejemplo, se suele incluir un cargo adicional.

Fuente: Agencia DIB