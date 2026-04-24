viernes 24 de abril de 2026
24 de abril de 2026 - 12:18

Roque Pérez vuelve a disfrutar del cine después de tres décadas

El Municipio, a través de la Dirección de Cultura, anunció la reapertura de la sala en el Centro Cultural. Habrá funciones con una cartelera para todas las edades que incluye estrenos y trasnoches.

Por Agencia DIB
Las funciones de cine se llevarán a cabo en el Centro Cultural Roque Pérez.

Las funciones de cine se llevarán a cabo en el Centro Cultural Roque Pérez.

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La ciudad de Roque Pérez está por estos momentos entusiasmada por el regreso de una sala de cine luego de tres décadas. El anuncio oficial fue realizado por la Dirección de Cultura, bajo la órbita de Fernando Olasagaste, que confirmó que el Centro Cultural, en Belgrano al 115 de la localidad del noreste bonaerense, será el escenario de esta nueva etapa cinematográfica.

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La programación comienza este mismo fin de semana, con una oferta variada que busca atraer tanto a los más chicos como a los amantes del género de terror y los grandes biopics.

“Recuperamos una costumbre”

Desde el área de Cultura de la municipalidad comentaron: “Volvemos a encontrarnos con el cine, recuperando una costumbre que nos une después de más de 30 años. Cada fin de semana, el Centro Cultural abre sus puertas con lo mejor de la cartelera para disfrutar en comunidad. Te esperamos para vivir el #Cine… con pochoclos también”.

“Cuidemos entre todos este espacio y colaboremos con la correcta separación de residuos”, agregaron.

Cartelera

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La reapertura marcará el inicio de una cartelera sostenida que comenzará a rodar este viernes. Para los más jóvenes, el plato fuerte será “Super Mario Galaxy: la película en 3D”, mientras que los adultos podrán disfrutar de “Michael”, el esperado filme sobre la vida de Michael Jackson, el “Rey del Pop”. Además, se recupera la mística de la trasnoche para los días viernes y sábado.

Embed - Michael - Tráiler Oficial Subtitulado - HD

Las entradas

Desde la organización informaron que las localidades podrán adquirirse directamente en la puerta del Centro Cultural de Roque Pérez. El valor de las entradas para las películas 2D es de $ 6.000 y para las 3D, $ 7.000.

Se espera una gran afluencia de público, no solo de la planta urbana sino también de localidades vecinas que celebran la recuperación del espacio.

Fuente: Agencia DIB

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