lunes 06 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 09:41

Mensaje al futuro: un iPhone 17 fue enterrado en una cápsula del tiempo que será abierta en el año 2276

El celular de la manzanita será abierto dentro de 250 años. Lo que no se puede asegurar es que la tecnología del teléfono aún funcione.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Agencia DIB y Ana Roche
capsula de tiempo

En el marco de los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos, una cápsula del tiempo fue enterrada en Filadelfia con decenas de objetos que procuran representar la cultura y tradiciones de ese país, entre ellos un iPhone 17 Pro Max.

Más noticias
indio solari: a un mes de su muerte, una foto inedita y el recuerdo de la familia

Indio Solari: a un mes de su muerte, una foto inédita y el recuerdo de la familia
Alpine volvió a sumar con Franco Colapinto y Gasly.

¡Vamos, Nene! Colapinto volvió a sumar en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

La idea es que el módulo sea abierto dentro de un cuarto del siglo, en el 2276, cuando Estados Unidos celebre su 500° aniversario. La duda está en que nadie puede asegurar que dentro de 250 años se pueda encender el teléfono de la manzanita.

Documentos, objetos históricos e incluso una botella de gaseosa ingresaron en la cápsula del tiempo junto al el iPhone de color naranja. En el interior del objeto de acero inoxidable se colocaron contribuciones de todos los Estados del país norteamericano, además de aportes de agrupaciones culturales y deportivas.

¿Funcionará el iPhone?

Según indicó la revista Forbes, es improbable que el iPhone funcione dentro de dos siglos y medio. La batería de iones de litio que brinda energía al dispositivo se degrada con el correr de los años y simplemente no encendería.

No obstante, el dispositivo servirá como una “representación simbólica de la era de los smartphones”, de un modo análogo a lo que implican para las generaciones actuales los teléfonos a disco o las máquinas de escribir.

Los ciudadanos estadounidenses de 2276 también se encontrarán en la cápsula con con un fragmento de tela del avión de los hermanos Wright de 1903; una pluma de “Old Abe”; un águila calva que fue mascota del regimiento de ese Estado durante la Guerra Civil; una receta tradicional de galletas de Nuevo México; y un pin que conmemora el campeonato de la NBA conseguido por los Oklahoma City Thunder en el 2025; entre otros objetos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Indio Solari: a un mes de su muerte, una foto inédita y el recuerdo de la familia

¡Vamos, Nene! Colapinto volvió a sumar en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández llamaron a chicos de un colegio de Rafael Calzada

Récord mundial y campeonato para la pesista de Chascomús Carolina González De León

Estrenos con los Minions en cine, sagas en plataformas y la pasión por el fútbol

La llave soñada de la Selección: un horizonte sin monstruos hasta semifinales

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los argentinos detenidos por querer colarse en un partido

Mundial 2026: en la efectividad de sus directores técnicos, Argentina también en la punta

Mundial 2026: Argentina venció 3 a 1 a Jordania con un nuevo récord de Messi

Mundial 2026: Cabo Verde, el impensado rival de Argentina en los 16avos de final

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027: las claves video

Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027: las claves