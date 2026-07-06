Mensaje al futuro: un iPhone 17 fue enterrado en una cápsula del tiempo que será abierta en el año 2276

En el marco de los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos , una cápsula del tiempo fue enterrada en Filadelfia con decenas de objetos que procuran representar la cultura y tradiciones de ese país, entre ellos un iPhone 17 Pro Max.

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La idea es que el módulo sea abierto dentro de un cuarto del siglo, en el 2276, cuando Estados Unidos celebre su 500° aniversario . La duda está en que nadie puede asegurar que dentro de 250 años se pueda encender el teléfono de la manzanita.

Documentos, objetos históricos e incluso una botella de gaseosa ingresaron en la cápsula del tiempo junto al el iPhone de color naranja. En el interior del objeto de acero inoxidable se colocaron contribuciones de todos los Estados del país norteamericano, además de aportes de agrupaciones culturales y deportivas.

[INTERNACIONALES] Por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, enterraron una cápsula del tiempo en Filadelfia: contiene casi 200 objetos de los 50 estados, y se abrirá en el año 2276. pic.twitter.com/Ns6On50lWL https://t.co/b5sHQpnLcA

¿Funcionará el iPhone?

Según indicó la revista Forbes, es improbable que el iPhone funcione dentro de dos siglos y medio. La batería de iones de litio que brinda energía al dispositivo se degrada con el correr de los años y simplemente no encendería.

No obstante, el dispositivo servirá como una “representación simbólica de la era de los smartphones”, de un modo análogo a lo que implican para las generaciones actuales los teléfonos a disco o las máquinas de escribir.

Los ciudadanos estadounidenses de 2276 también se encontrarán en la cápsula con con un fragmento de tela del avión de los hermanos Wright de 1903; una pluma de “Old Abe”; un águila calva que fue mascota del regimiento de ese Estado durante la Guerra Civil; una receta tradicional de galletas de Nuevo México; y un pin que conmemora el campeonato de la NBA conseguido por los Oklahoma City Thunder en el 2025; entre otros objetos.

Fuente: Agencia DIB