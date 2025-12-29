lunes 29 de diciembre de 2025
Las 10 series y documentales del 2025

Año a año la producción de series y documentales en plataformas se supera en cantidad y calidad. Tanto en la Argentina como en el mundo.

Por Claudio Minghetti
"El Eternauta", una de las grandes series argentinas del 2025.

"El Eternauta", una de las grandes series argentinas del 2025.

"Menem"

"Menem"

"Pluribus"

"Pluribus"

"Adolescencia"

"Adolescencia"

"Atrapados"

"Atrapados"

"Envidiosa"

"Envidiosa"

"Task"

"Task"

"Pee Wee Herman: Detrás del personaje"

“Pee Wee Herman: Detrás del personaje"

"El Estudio"

"El Estudio"

"Me Scorsese"

"Me Scorsese"

Series argentinas

“El Eternauta”

Temp. 1 (Argentina), de Bruno Stagnaro - Netflix.

La mujer de la fila, con Natalia Oreiro, una de las películas del año.

Strangers Things, uno de los grandes estrenos de la semana. video

Relectura contemporánea del clásico de Oesterheld, con épica contenida y fuerte clima político-social. Con Ricardo Darín.

"Envidiosa"

envidiosa-serie-netflixjpg

"Envidiosa"

Temp. 3 (Argentina), de Daniel Barone y Fernanda Heredia - Netflix.

La comedia amarga se vuelve más oscura y precisa, explorando vínculos, deseo y frustración generacional. Con Griselda Siciliani.

"Atrapados"

Atrapados

"Atrapados"

(Argentina), de Miguel Cohan y Hernán Goldfid. Miniserie – Netflix

Thriller de encierro físico y moral, donde la tensión expone miedos y zonas grises. Con Soledad VIllamil y Juan Minujín.

"Menem"

Menem

"Menem"

Temp. 1 (Argentina), de Ariel Winograd - Amazon Prime Video

Retrato estilizado del poder y su construcción mediática, más atento al mito que a la reconstrucción histórica. Con Leonardo Sbaraglia.

Documentales y series internacionales

"Mr. Scorsese"

Mr Scorsese

"Me Scorsese"

(EE.UU.), de Rebecca Miller - Documental - Apple TV

Un recorrido íntimo por la obra y la obsesión creativa, con el cine como fe, memoria y pulsión vital. Con la participación de muchos grandes de Hollywood,

"Task"

mark-ruffalo-alison-oliver-H-2025

"Task"

(EE.UU.), de Jeremiah Zagar y Sally Richardson-Withfield - Miniserie – HBO Max

Drama laboral minimalista que indaga en el desgaste, la culpa y el sentido del trabajo contemporáneo. Con Mark Ruffalo.

"Pee Wee Herman: Detrás del personaje"

pee-wee-as-himself
"Pee Wee Herman: Detrás del personaje"

“Pee Wee Herman: Detrás del personaje"

(EE.UU.) Documental - HBO Max

La máscara, el escándalo y la fragilidad del ícono Paul Reubens, en un retrato honesto sobre identidad y exposición, según su propia mirada.

"Adolescencia"

Adolescencia

"Adolescencia"

(Gran Bretaña). de Philip Barantini - Miniserie – Netflix

Mirada cruda y sensible sobre el tránsito a la adultez, marcada por violencia, silencio y desamparo social. Con Stephen Graham como actor, guionista y director.

"El Estudio"

El estudio

"El Estudio"

(EE.UU.), de Seth Rogen y Evan Goldberg - Serie – Apple TV

Sátira precisa del ecosistema creativo-industrial, donde el talento convive con cinismo y poder. Seth Roger también es el protagonista principal.

"Pluribus"

Pluribus (2)

"Pluribus"

(EE.UU.), de Vince Gilligan - Serie - Apple TV

Distopía política sobre identidades fragmentadas, con ambición conceptual y resonancias actuales. Del creador de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, Con Rhea Seehorn.

Fuente: Agencia DIB

