Las 10 series y documentales del 2025

Relectura contemporánea del clásico de Oesterheld, con épica contenida y fuerte clima político-social. Con Ricardo Darín.

Temp. 3 (Argentina), de Daniel Barone y Fernanda Heredia - Netflix.

La comedia amarga se vuelve más oscura y precisa, explorando vínculos, deseo y frustración generacional. Con Griselda Siciliani.

“Atrapados”

(Argentina), de Miguel Cohan y Hernán Goldfid. Miniserie – Netflix

Thriller de encierro físico y moral, donde la tensión expone miedos y zonas grises. Con Soledad VIllamil y Juan Minujín.

“Menem”

Temp. 1 (Argentina), de Ariel Winograd - Amazon Prime Video

Retrato estilizado del poder y su construcción mediática, más atento al mito que a la reconstrucción histórica. Con Leonardo Sbaraglia.

Documentales y series internacionales

“Mr. Scorsese”

(EE.UU.), de Rebecca Miller - Documental - Apple TV

Un recorrido íntimo por la obra y la obsesión creativa, con el cine como fe, memoria y pulsión vital. Con la participación de muchos grandes de Hollywood,

“Task”

(EE.UU.), de Jeremiah Zagar y Sally Richardson-Withfield - Miniserie – HBO Max

Drama laboral minimalista que indaga en el desgaste, la culpa y el sentido del trabajo contemporáneo. Con Mark Ruffalo.

“Pee Wee Herman: Detrás del personaje”

(EE.UU.) Documental - HBO Max

La máscara, el escándalo y la fragilidad del ícono Paul Reubens, en un retrato honesto sobre identidad y exposición, según su propia mirada.

“Adolescencia”

(Gran Bretaña). de Philip Barantini - Miniserie – Netflix

Mirada cruda y sensible sobre el tránsito a la adultez, marcada por violencia, silencio y desamparo social. Con Stephen Graham como actor, guionista y director.

“El Estudio”

(EE.UU.), de Seth Rogen y Evan Goldberg - Serie – Apple TV

Sátira precisa del ecosistema creativo-industrial, donde el talento convive con cinismo y poder. Seth Roger también es el protagonista principal.

“Pluribus”

(EE.UU.), de Vince Gilligan - Serie - Apple TV

Distopía política sobre identidades fragmentadas, con ambición conceptual y resonancias actuales. Del creador de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, Con Rhea Seehorn.

